AZ houdt door simpele driepunter bij Go Ahead Eagles volle druk op FC Twente

AZ heeft op bezoek bij Go Ahead Eagles geen fout gemaakt in de strijd om de derde plek in de Eredivisie. De Alkmaarders wonnen door goals van Ibrahim Sadiq, Sven Mijnans en Myron van Brederode relatief eenvoudig in de Adelaarshorst: 0-3. Door de driepunter houdt AZ de volle druk op FC Twente, dat zelf overtuigend won van FC Volendam.

Ten opzichte van het met 2-1 gewonnen duel met FC Twente voerde AZ-trainer Maarten Martens geen wijzigingen door in zijn elftal. Bij Go Ahead was het vroege uitvallen van Willum Willumsson, die nog wel aan de aftrap verscheen, een fikse aderlating.

Na een kleine drie minuten spelen had AZ de openingstreffer al bijna in het netje liggen. Ruben van Bommel kreeg de bal in de zestien voor zijn voeten en mikte in de korte hoek, maar via de binnenkant van de paal stuiterde de bal uit de doelmond.

Dertig minuten later was Van Bommel opnieuw dicht bij het openbreken van de wedstrijd, maar zijn inzet krulde net niet genoeg naar binnen. Maar vlak voor rust was daar toch de voorsprong voor de bezoekers.

En dat kan met recht een tamelijk curieus doelpunt genoemd worden. Na simpel inleveren van Gerrit Nauber peerde Sven Mijnans de bal lang naar voren. Jeffrey de Lange leek op tijd bij de bal te zijn, maar twijfelde de doelman of de bal in zijn zestien zou landen. De besluiteloos ogende sluitpost moest kiezen tussen de bal wegtrappen of wachten tot hij in de zestien zou landen.

Ibrahim Sadiq profiteerde optimaal en snoepte de bal af. Daarna kon de vleugelaanvaller hem in het lege doel binnenlopen: 0-1. Het werd voor de Alkmaarders nog mooier in het eerste bedrijf. Met een heel leep balletje bediende Vangelis Pavlidis Mijnans en de middenvelder rondde eenvoudig af: 0-2.

Na rust liet AZ het na om de voorsprong verder uit te breiden en Sadiq om zijn tweede doelpunt van de wedstrijd te noteren. Na een fijne voorzet van de linkerkant leek de Ghanees simpel binnen te kunnen lopen bij de tweede paal, maar niets bleek minder waar.

Maar met nog een kwartier op de klok zetten de Alkmaarders dan toch de derde treffer op het scorebord. Sadiq sneed naar binnen en bediende Myron van Brederode, die de bal met zijn eerste balcontact van de wedstrijd op heerlijke wijze in de rechterbovenhoek krulde: 0-3.

Go Ahead dacht in de slotfase aan een eretreffer, maar die werd na een VAR-ingreep geannuleerd. Volgende week wordt daarom de strijd om de derde plek beslist. AZ neemt het dan in eigen huis op tegen FC Utrecht, terwijl FC Twente naar Zwolle afreist voor een krachtmeting met PEC.

