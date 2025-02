AZ heeft lange tijd geen kind aan Willem II en doet goede zaken in strijd om vierde plek

AZ heeft zondagavond voor het eerst in drie Eredivisie-wedstrijden weer eens een driepunter gepakt. Op bezoek bij Willem II had het lange tijd niks te vrezen en stapte de ploeg van Maarten Martens uiteindelijk met een allerminst geflatteerde 0-2 zege van het veld.

Vanaf de aftrap was het al heel snel duidelijk welke ploeg de meest aanvallende intenties had. AZ was naar Tilburg afgereisd - en deed dat overigens zonder Rome-Jayden Owusu-Oduro (blessure), Wouter Goes (schorsing) en Mexx Meerdink (blessure) - om het spel te dicteren en dat lukte de Alkmaarders met verve.

In de openingsfase konden alleen doelman Thomas Didillon-Hödl en de paal Willem II redden. Het aluminium voorkwam zelfs tweemaal een treffer van AZ, pogingen van Troy Parrott en Jayden Addai ten spijt.

In minuut 28 brak het verzet van Willem II alsnog, al hadden de manschappen van Martens daar een strafschop voor nodig. Aanvaller Amar Abdirahman Ahmed Fatah beging onbedoeld een overtreding op Addai, alvorens Parrott vanaf elf meter niet faalde: 0-1.

Richting het rustsignaal werd de malaise alleen maar groter voor de Tilburgers toen zij achterin poogden op te bouwen. Mickael Tirpan leverde zomaar in bij net-niet-(voor)naamgenoot Mayckel Lahdo, alvorens de Zweedse buitenspeler van AZ Sven Mijnans een niet te missen kans van dichtbij schonk: 0-2.

Na de pauze zagen de aanwezige supporters in het Koning Willem II Stadion een behoorlijk ander wedstrijdbeeld. Een donderspeech van Peter Maes en de door de Belgische oefenmeester doorgevoerde wissels sorteerden zichtbaar effect, want Willem II kreeg enigszins grip op de bezoekers uit Alkmaar.

In minuut 58 speelde het hernieuwde en frisse Willem II de eerste grote kans van de wedstrijd bij elkaar, maar de voor Owusu-Oduro invallende Jeroen Zoet bracht in twee instanties redding. Helemaal onschadelijk was AZ niet gemaakt, want het werd via onder meer David Møller Wolfe, die de paal trof, nog wel degelijk gevaarlijk in het tweede bedrijf.

Een bedrijvige slotfase volgde. Ernest Poku had de derde Alkmaarse treffer kunnen maken, maar het grootste spektakel werd gecreëerd door Jeremy Bokila. De Congolese aanvaller solliciteerde al de hele avond naar kaarten en ontving er in een tijdsbestek van acht minuten twee gele, waardoor hij net iets eerder mocht douchen dan zijn ploeggenoten.

Na negentig minuten stond er een meer dan verdiende 0-2 eindstand in het voordeel van AZ op het scorebord. Daarmee komt het op 37 punten en nadert het nummer drie FC Utrecht, dat zaterdag voor de derde keer op rij gelijkspeelde in de Eredivisie, tot vijf punten. Nummer vijf Feyenoord speelde een wedstrijd minder en behaalde tot dusver één punt minder dan AZ. Willem II zakt verder af op de ranglijst en moet met de huidige dertiende plaats (23 punten) serieus rekening houden met degradatievoetbal.