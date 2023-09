AZ heeft defensieve optie minder: maandenlange revalidatie wacht

Vrijdag, 15 september 2023 om 10:41 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:41

Mees de Wit komt voorlopig niet in actie voor AZ, zo maken de Alkmaarders vrijdag bekend via de officiële kanalen. De linkervleugelverdediger kampt met een voetblessure, waar hij donderdag aan geopereerd is. Verwacht wordt dat het herstel enkele maanden in beslag neemt. Vermoedelijk kan De Wit volgend kalenderjaar pas weer in actie komen voor AZ.

De blessure van De Wit is een aderlating voor AZ, daar de club komende week begint aan het Conference League-avontuur en dus naar een ritme gaat met drie wedstrijden in de week. Door de blessure van de linksback heeft trainer Pascal Jansen een defensieve optie minder. Vorig seizoen zag AZ ook al meerdere spelers afhaken in de achterste linie.

Zo kampten onder meer Sam Beukema, Zinho Vanheusden, Bruno Martins-Indi en Maxim Dekker met blessures en stond ook Riechedly Bazoer enige tijd aan de kant. De Wit kwam sinds zijn komst van PEC Zwolle tot 36 wedstrijden in het shirt van AZ. Daarin wist hij drie keer te scoren en was hij eenmaal aangever. David Møller Wolfe is doorgaans de eerste keus op de linksbackpositie.

AZ heeft in de Eredivisie een relatief makkelijk programma de komende weken. De Alkmaarders nemen het zondag op tegen Sparta Rotterdam en treffen vervolgens PEC Zwolle, Heracles Almelo en Fortuna Sittard. Tussentijds is in de Conference League het Bosnische HŠK Zrinjski Mostar de tegenstander. AZ is met negen punten uit drie wedstrijden uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen.