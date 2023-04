AZ haalt via Poku en Mexx Meerdink ongenadig uit en wint Youth League

Maandag, 24 april 2023 om 19:48 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:59

AZ Onder 19 heeft maandagavond met grote overtuiging de Youth League gewonnen. Het Alkmaarse jeugdteam was in de finale in Genève veel te sterk voor de leeftijdsgenoten van Hajduk Split, die vijf doelpunten om de oren kregen: 5-0. AZ opende de score vlak voor rust via een penalty van Jayden Addai. Twee goals van Ernest Poku brachten de Alkmaarders na rust op rozen, waarna invaller Mexx Meerdink de wedstrijd met twee extra doelpunten helemaal in het slot gooide.

AZ moest hemel en aarde bewegen om Meerdink op tijd in Zwitserland te krijgen. De negentienjarige aanvaller viel een dag eerder nog in bij het eerste elftal in de wedstrijd tegen RKC Waalwijk (3-0 winst) en arriveerde net op tijd bij het Stade de Genève om onderdeel te zijn van de wedstrijdselectie van AZ O19. Poku startte in de punt van de aanval, Meerdink viel in de rust in als extra spits.

De Noord-Hollanders waren in de eerste helft al oppermachtig, maar hadden grote moeite om dat in de score uit te drukken. Dat lukte vlak voor rust alsnog, toen Poku bij de achterlijn compleet onnodig werd gevloerd door een verdediger van Hajduk. Addai schoot de penalty die volgde vervolgens weifelend binnen, waardoor AZ zeer comfortabel met een 1-0 voorsprong kon gaan rusten.

Aan het begin van de tweede helft kwam AZ tweemaal goed weg, bijvoorbeeld bij een uitstekende redding van doelman Rome Jayden Owusu-Oduro. De keeper tikte na een uur spelen een schot van Mate Antunovic uit de kruising weg. Een perfect geplaatst schot van achttien meter van Poku bracht in minuut zeventig verlossing voor AZ: 2-0. Binnen zes minuten daarna scoorde de spits opnieuw door een een-twee aan te aan met Meerdink, die de bal met een hakje klaarlegde. Poku rondde van dichtbij af: 3-0.

Meerdink ging op jacht naar zijn eigen treffers en slaagde daar ook in. De aanvaller omspeelde in de 79ste minuut zijn directe tegenstander door de as van het veld en schoot met zijn minder geachte rechtervoet vernietigend binnen: 4-0. Vier minuten voor tijd scoorde Meerdink opnieuw, en opnieuw met rechts. De spits kon in het strafschopgebied controleren na een uitstekende pass van Kees Smit en rondde beheerst af: 5-0.