AZ geeft het na rode kaart Dani de Wit helemaal weg en remiseert tegen Utrecht

AZ gaat niet de Champions League in. De Alkmaarders legden een uitstekende eerste helft af en gingen mede dankzij uitblinker Vangelis Pavlidis rusten met een 3-0 voorsprong. Door een directe rode kaart van Dani de Wit trok FC Utrecht de stand in de tweede helft compleet recht: 3-3. AZ eindigt de Eredivisie als vierde, FC Utrecht gaat als nummer zeven de play-offs voor Europees voetbal spelen.

Aan de kant van FC Utrecht was er vooral aandacht voor Mark van der Maarel, die zijn 338ste en laatste Eredivisiewedstrijd voor de Domstedelingen speelde en ook de aanvoerdersband omkreeg. Maarten Martens had in zijn ploeg geen verrassingen in huis.

Een veel betere eerste helft hadden de Alkmaarders zich niet kunnen wensen. Na een kwartier spelen had de thuisploeg de gewenste voorsprong te pakken. Na goed buffelwerk van Pavlidis in de zestien schoot de bal de lucht in, waarna Mees de Wit met een simpele volley binnenprikte: 1–0.

En bijna direct na de aftrap konden de thuisfans wéér juichen. AZ heroverde de bal snel terug en met een geweldige lange bal zette Pavlidis Ruben van Bommel alleen voor de keeper. Met een even schitterende lob passeerde de jonge vleugelspeler Vasilis Barkas en zette hij de 2-0 op het scorebord en verstevigde hij de virtuele derde plek op de ranglijst.

Maar daar bleef het niet bij voor de Alkmaarders. Yukinari Sugawara bezorgde een volmaakte voorzet bij Pavlidis, die al vallend de derde treffer van AZ binnenknikte: 3-0. De spits had de aanval met een puike crossbal zelf al opgezet.

Na de ontluisterende eerste helft deed Utrecht snel in de tweede helft wat terug. Riechedly Bazoer wilde de bal terugspelen op zijn doelman, maar had even geen rekening gehouden met de geniepig opgestelde Jens Toornstra.

De middenvelder dekte de passlijn naar de keeper slim af, bediende Othman Boussaid en laatstgenoemde rondde in twee instanties af: 3-1. In principe was er voor AZ nog geen vuiltje aan de lucht, ware het niet dat Dani de Wit in zijn laatste wedstrijd in een AZ-shirt na een uur spelen tegen een rode kaart aanliep.

De middenvelder was te laat bij de bal en landde met zijn voet op de enkel van Souffian El Karouani. Arbiter Bas Nijhuis presenteerde de vertrekkende De Wit de gele kaart, maar veranderde die kleur kaart op advies van de videoscheidsrechter in een rode kaart.

En zo trapte Utrecht met elf tegen tien nog even flink het gaspedaal in. Een fraaie wegdraaiende voorzet van El Karouani werd knap verlengd door Sam Lammers, die de bal in de verre hoek kopte en voor zijn tiende competitietreffer in een halfjaar tekende: 3-2.

En met tien tegen elf wist AZ geen stand te houden. Nadat het veel mannen voorin had voor een corner, verloor het de bal en kon Utrecht counteren. Dat deed de ploeg op vlijmscherpe wijze. Jeppe Okkels snelde naar voren en bediende Viktor Jensen perfect: 3-3.

Marouan Azarkan dacht zelfs nog voor de 3-4 te zorgen, maar zijn doelpunt uit een moeilijke hoek werd wegens buitenspel afgevlagd.

