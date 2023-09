AZ gaat ongelooflijk af in Bosnië: van 0-3 voor naar 4-3 verlies

AZ is de Conference League-campagne donderdag op bizarre wijze van start gegaan. De ploeg van Pascal Jansen stond bij rust met 0-3 voor tegen Zrinjski Mostar, maar zag de Bosniërs in uiteindelijk met 4-3 zegevieren. AZ staat zo na één speelronde gedeeld laatste in Groep E.

Jansen zag na zondag (tegen Sparta Rotterdam, 2-0 winst) geen reden om zijn basiself te wijzigen. Daarom verscheen ook Myron van Brederode weer aan de aftrap. De jonge linksbuiten had de bal razendsnel in het net liggen: na een goede voorzet van Mayckel Lahdo op rechts stond Van Brederode helemaal vrij bij de tweede paal om binnen te tikken: 0-1. Het verzet van de Bosniërs lek toen al gebroken.

Binnen het halfuur verdubbelde AZ de marge. Dani de Wit stuitte met zijn kopbal eerst nog op Zrinjski-doelman Marko Maric, voordat Sven Mijnans de rebound kon binnenschuiven: 0-2. AZ bleef aanzetten en maakte op slag van rust zelfs de derde. De Wit was het eindstation na een eenvoudige combinatie door de as van het veld.

De 1-3 vlak na rust leek AZ dan ook geen parten te spelen; Zvonimir Kozulj schoot de bal knap raak uit een vrije trap ver van het doel van Mathew Ryan. De Australiër zag er bij die goal niet goed uit en mocht zich Zrinjski's tweede ook aanrekenen. Josip Corluka vuurde een bal met links richting doel, waar Ryan niet goed stond opgesteld en moest incasseren: 2-3.

In de laatste twintig minuten maakten de Bosniërs de ommekeer compleet. Aldin Hrvanovic verzorgde de 3-3 met een droge knal buiten de zestien, voordat Kozulj met zijn tweede van de avond het karwei klaarde. AZ begint zo net als groepsgenoot Aston Villa met een Nederlaag. De Engelsen verloren met 3-2 van Legia Warschau en delen zo de laatste plaats met de Alkmaarders.

Legia Warschau - Aston Villa 3-2

Net als AZ maakten ook de concurrenten er een doelpuntrijk duel van. In de zesde speelminuut kon Jhon Duran (Aston Villa) de openingstreffer van Pawel Wszolek (Legia) onschadelijk maken, al kwam Aston Villa halverwege het eerste bedrijf opnieuw op achterstand. De 2-1 kwam op naam van Ernest Muçi, die scoorde op aangeven van Wszolek. Op slag van het rustsignaal slaagden de bezoekers er via Lucas Digne opnieuw in om op gelijke hoogte te komen, maar in de tweede helft ging het wederom mis voor the Villans. Muçi tekende in de 51ste minuut zijn tweede van de avond aan en zette daarmee de 3-2 eindstand op het scorebord.