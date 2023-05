AZ-directeur Robert Eenhoorn stond tussen vechtende fans: ‘Dit is heel slecht’

Vrijdag, 19 mei 2023 om 07:28 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:33

Supporters van AZ zorgen direct na afloop van de verloren halve finale in de Conference League voor veel onrust. AZ-aanhangers vielen na het laatste fluitsignaal familieleden en bekenden van de spelers van West Ham United aan. De Mobiele Eenheid moest in actie komen om de gemoederen te bedaren. Onder meer Tomás Soucek leek in te grijpen en klappen uit te delen aan de Alkmaarse fans, omdat een aantal familieleden werd belaagd. Algemeen directeur Robert Eenhoorn van AZ maakte vervolgens excuses aan West Ham.

“Het was hectisch”, zei Eenhoorn in gesprek met ESPN. “Ik hoopte eigenlijk bij het hek aan te komen voordat-ie om was, maar dat was te laat. Ik zag allerlei mensen passeren. Dan hoop je nog dat het enigszins rustig blijft. Dit is niet goed, heel slecht. Excuses naar West Ham dat dit gebeurd is. Vorige week hebben we ongeveer hetzelfde meegemaakt, maar niet zo erg als dit. Toen konden we het voorkomen, nu was er wel een confrontatie.”

Eenhoorn zag van dichtbij hoe een groep AZ-fans op de hoofdtribune de confrontatie aanging met mensen van West Ham. “Jongens braken door het hek heen en kwamen op de hoofdtribune terecht. Ik stond ertussen en realiseerde me ook dat ik niet veel kon doen. Het was veel tegen veel. Er stonden ook nog spelers van hen tussen. Je moet er helemaal niet aan denken dat daar iets mee gebeurt. Er zaten familieleden op de tribune, dus ik snap wel dat zij hen verdedigden. Ik zou precies hetzelfde hebben gedaan.”

Donderdagmiddag vond er al een confrontatie plaats tussen groepen hooligans rondom het station van Alkmaar. Toch zag men bij AZ de rellen in het stadion niet aankomen. “Alles was onder controle en ik heb naar dat hek gekeken, maar dat is geen dun hekje. Je gaat ervan uit dat dat wel houdt. We moeten dit de komende dagen evalueren, vanuit onze kant en de politie. We gaan bekijken wat er beter had gemoeten. Het is niet zo dat ik in de war raak als mensen agressief worden, maar dit was veel tegen veel.”