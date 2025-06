AZ-directeur Max Huiberts heeft grootste plannen: 'Dit past bij ons beleid'

AZ is van plan het contract van onder meer Rome-Jayden Owusu-Oduro spoedig open te breken, meldt Voetbal International. De Alkmaarders zijn inmiddels in vergevorderde onderhandelingen met de doelman, die momenteel herstellende is van een blessure en derhalve niet actief is op het EK Onder 21.

De twintigjarige Owusu-Oduro is dit seizoen de onbetwiste nummer één onder de lat in het AFAS Stadion, waar de doelman een contract heeft tot medio 2028. Directeur Max Huiberts wil hem, en andere spelers, nu al langer vastleggen.

AZ legt de focus momenteel op de spelers die twee jaar geleden de Youth League wonnen. Naast Owusu-Oduro is de club ook in gesprek met Ernest Poku en Ro-Zangelo Daal, die contracten hebben tot respectievelijk medio 2026 en 2028. Daarna volgen gesprekken met het volgende rijtje spelers.

"Deze jongens hebben goed gepresteerd en dat mag gewaardeerd worden", stelt Huiberts tegenover VI. "Dat gaan we doen in de vorm van verbeterde voorwaarden."

"Het kan zijn dat ze niet allemáál zullen bijtekenen, maar we gaan wel kijken of dat tot de mogelijkheden behoort. Dit past bij ons beleid, waarmee we investeren in continuïteit in de spelersgroep en de staf. En waarin ontwikkeling wordt beloond", aldus Huiberts.

Huiberts is bijzonder actief als het gaat om contractverlengingen. Zo werd eerder Mexx Meerdink vastgelegd tot medio 2030 en heeft ook doelman Daniël Deen zijn verbintenis verlengd. Deen is volgend seizoen vierde doelman achter Owusu-Oduro, Jeroen Zoet en Hobie Verhulst.

Zico Buurmeester en Maxim Dekker tekenden bij tot respectievelijk medio 2028 en medio 2029. Aanvoerder Jordy Clasie verlengde zijn contract in februari tot medio 2028, terwijl Mees de Wit onlangs zijn krabbel zette onder een verbintenis tot medio 2029. Ook trainer Maarten Martens en de technische staf blijven langer in Noord-Holland.