AZ bevestigt komst van eerste zomeraanwinst die tekent tot medio 2030

AZ heeft zijn eerste zomeraanwinst binnen. Mateo Chávez komt over van Club Deportivo Guadalajara en heeft zijn handtekening gezet onder een verbintenis die loopt tot medio 2030. De 21-jarige linksback kost naar verluidt zo’n twee miljoen euro.

“Ik ben een verdediger die speelt met veel intensiviteit en het leuk vindt om veel de bal te passen en de aanvallers te helpen”, zegt Chávez. “Het voetbal hier is zo snel en zo aanvallend, daar hou ik van. AZ heeft een jong team en wil altijd beter worden.”

De overstap naar Alkmaar is een droom die uitkomt, vertelt de linkspoot. “Dit was een doel in mijn carrière en ik wil deze kans benutten met al mijn kracht en capaciteiten. Ik wilde een volgende stap maken en graag in een Europese competitie spelen. Ik ben heel blij.”

Max Huiberts, directeur voetbalzaken bij AZ, is in zijn nopjes met de komst van de Mexicaan. “Mateo is een type dat voldoet aan het profiel dat we zoeken voor deze positie. Hij is comfortabel aan de bal, speelt met lef en veel energie en heeft al laten zien dat hij ook goede verdedigende kwaliteiten bezit.”

“Mateo is een leergierige jongen die ondanks zijn pas 21 jaar al een heel volwassen indruk maakt. Hij zal in de voorbereiding aansluiten en wij verwachten dat hij de komende jaren met ons programma en de intensieve begeleiding van de staf een mooie ontwikkeling gaat doormaken. We gaan veel plezier beleven aan Mateo”, aldus Huiberts.

Chávez zat woensdagavond al op de tribune tijdens FC Twente – AZ om zijn nieuwe teamgenoten aan het werk te zien. De linksback wordt gezien als de vervanger van de 23-jarige David Møller Wolfe, die na twee seizoenen in Alkmaar lijkt te vertrekken.