AZ beloont zichzelf toch nog en voltooit comeback na misser Vertonghen

Donderdag, 20 april 2023 om 21:33 • Guy Habets

AZ heeft de halve finale van de Conference League bereikt. De formatie van trainer Pascal Jansen kwam dankzij een dubbelslag van Vangelis Pavlidis al snel met 2-0 voor, maar vergat Anderlecht daarna kopje onder te duwen. Naa strafschoppen lukte dat uiteindelijk alsnog dankzij Mexx Meerdink, die de beslissende penalty maakte. De heldenrol was echter voor Mathew Ryan, die twee strafschoppen keerde.

Het belangrijkste nieuws in aanloop naar de return in het AFAS Stadion was het ontbreken van Jesper Karlsson aan Alkmaarse zijde. De Zweedse aanvaller viel in Brussel nog een kwartier in, maar hield daarna te veel last van zijn blessure en kon derhalve niet nog een keer in actie komen tegen de Belgen. Myron van Brederode nam zijn plekje links voorin over en kreeg daar assistentie van Pavlidis en Jens Odgaard. Bart Verbruggen was aan de andere zijde de Nederlandse keeper van Anderlecht, waar ook voormalig Ajacied Jan Vertonghen zijn opwachting maakte.

Om de 2-0 achterstand uit de heenwedstrijd goed te kunnen maken, was een vroeg Alkmaars doelpunt nodig. Dat kwam er ook, door toedoen van Michael Murillo. De rechtsback van Paars-Wit maakte op de rand van het strafschopgebied een domme overtreding op Milos Kerkez en dat leverde AZ een strafschop op. Die werd kiezelhard via de binnenkant van de paal binnengeschoten door Vangelis Pavlidis. Die 1-0 stilde de honger van AZ niet, want de zoektocht naar een nieuw doelpunt werd al snel aangevangen.

Na ruim een kwartier was het alweer raak. Na een splijtende dieptepass van Tijjani Reijnders was Odgaard niet zelfzuchtig en stelde hij Pavlidis in staat om voor een leeg doel te scoren: 2-0. Daarmee was de achterstand ongedaan gemaakt en kreeg de formatie van Jansen de volgende opdracht voorgeschoteld, namelijk het op voorsprong komen en geen tegendoelpunt weggeven. Dat laatste bleek voor rust geen probleem, daar Anderlecht in aanvallend opzicht weinig in de melk te brokkelen had, maar zelf scoren lukte in het eerste bedrijf ook niet meer.

De tweede helft begon met slecht nieuws voor AZ. Pavlidis kon niet verder door een in de eerste helft opgelopen blessure en moest vervangen worden door Mayckel Lahdo. Dat had zijn weerslag op het aanvalsspel van de Noord-Hollanders, want ze kwamen er vanaf dat moment lang niet zo vaak door bij Anderlecht als voor rust. Het enige voordeel was dat de gasten uit Brussel ook niks klaarspeelden en pas in minuut 65 een serieuze kans kregen. Moussa N'Diaye vond de bal na een scrimmage voor zijn linkervoet en vuurde, maar vond de vuisten van Mathew Ryan op zijn weg.

Vijf minuten voor tijd veerde iedereen in Alkmaar op. Een voorzet vanaf rechts viel voor Kerkez, die niet twijfelde en de bal richting verre hoek prikte. Tot afgrijzen van het thuispubliek eindigde de inzet van de Hongaar echter op de paal. Omdat Odgaard even later de één-op-één met Verbruggen ook niet kon winnen en de stand over twee duels na honderdtachtig minuten 2-2 bleef, was een verlenging noodzakelijk. Daarin had AZ, net als tijdens de reguliere speeltijd, het optische overwicht. Toch bleek een doelpunt maken opnieuw te lastig.

Het moest van een strafschoppenserie komen, waar Anderlecht sinds de 2-0 van Pavlidis al op speelde. De Belgen hoopten op een nieuwe heldenrol voor Verbruggen, die eerder in het toernooi al een serie besliste door alle pingels te stoppen. Het was echter Ryan die zich liet gelden door meteen de eerste strafschop, die van Vertonghen, tegen te houden. Toen de Australiër even later ook nog de inzet van Killian Sardella tegenhield, was er alleen nog maar een doelpunt van Mexx Meerdink nodig om de halve finale te halen. De jonge spits scoorde en zorgde voor extase.