Avontuur in Midden-Oosten zit er al na 39 dagen op voor Nederlandse trainer

Maandag, 4 september 2023 om 22:54

Marcel Keizer kan zijn koffer pakken. De coach is na 39 dagen ontslagen als trainer van het Saudi-Arabische Al-Shabab, zo meldt Martijn Krabbendam van Voetbal International. Keizer heeft slechts vijf speelronden volgehouden in de Saudi Pro League.

Keizer behaalde met Al-Shabab daarin slechts twee punten en won dus geen enkele wedstrijd. De druppel voor het bestuur was de nederlaag zaterdag tegen Al-Khaleej (1-3). Enkele dagen daarvoor had Keizer met zijn ploeg ook al verloren van het Al-Nassr (4-0) van Cristiano Ronaldo (twee goals) en Sadio Mané (één doelpunt). Al-Shabab staat een na laatste en moet vechten tegen degradatie.

Voor Keizer zijn de druiven zuur, zeker nu de club vlak na zijn ontslag een grote versterking aankondigt: Yannick Carrasco. Transfermarktexpert Fabrizio Romano wist eerder al te melden dat Al-Shabab en Atlético Madrid een akkoord hadden bereikt over een transfersom van bijna 15 miljoen euro. Carrasco leek eerder nog op weg naar FC Barcelona, dat ervoor koos om João Félix van Atlético te huren.

Keizer begon zijn trainerscarrière in de jeugdopleiding van Ajax. Hij werd later hoofdtrainer van Jong Ajax en schoof in 2017 verrassend door naar het eerste. Als hoofdcoach van Ajax hield Keizer het slechts enkele maanden vol, totdat Marc Overmars en Edwin van der Sar vanwege de slechte resultaten overgingen tot ontslag. Erik ten Hag werd Keizers opvolger. Laatstgenoemde werkte daarna nog bij Al-Jizira in de Verenigde Arabische Emiraten en Sporting Portugal.