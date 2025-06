Auto van Tjaronn Chery gespot bij Eredivisie-club

Niets lijkt een overstap van Tjaronn Chery naar NEC nog in de weg te staan. Voetbal International meldde vrijdagavond al dat de 37-jarige middenvelder zijn jawoord had gegeven aan de club en zaterdag werd zijn auto gespot in Nijmegen, zo blijkt uit een foto van ESPN.

Chery kon naast NEC ook naar FC Twente. Royal Antwerp wilde hem graag behouden, maar de in Den Haag geboren linkspoot zette zijn zinnen op een terugkeer bij de Nijmegenaren. Chery speelde in de tweede seizoenshelft van 2023/24 ook al voor NEC.

De middenvelder ligt bij Royal Antwerp nog tot volgend jaar zomer vast, waardoor NEC een transfersom moet overmaken naar de Belgen. Volgens VI is er zo’n 500.000 euro gemoeid met de naderende overgang. Chery gaat voor drie seizoenen tekenen in het Goffertstadion.

De vijfvoudig international van Suriname heeft een uitstekend seizoen achter de rug bij Royal Antwerp. Chery was in 45 wedstrijden goed voor achttien goals en negen assists.

De spelverdeler komt uit de jeugd van FC Twente, maar brak nooit door in de hoofdmacht. Chery speelde in Nederland verder bij onder meer FC Groningen en ADO Den Haag. In het buitenland was hij actief bij onder andere Maccabi Haifa, QPR en Kayserispor.

Crettaz

Ook Gonzalo Crettaz lijkt op korte termijn de overstap naar NEC te maken. De 25-jarige keeper van CD Castellón, de oude werkgever van Dick Schreuder, wordt op korte termijn in Nijmegen verwacht, aldus VI. Vrijdag werd ook bekend dat Telstar-spits Youssef El Kachati voor NEC heeft gekozen.