Audio van Makkelie en VAR onthult hoe Álvarez wegkwam met ‘kopstoot’

Woensdag, 10 mei 2023 om 17:40 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:55

Na afloop van de topper tussen Ajax en AZ (0-0) was het nodige te doen over de vermeende 'kopstoot' van Edson Álvarez jegens Sam Beukema. In het ESPN-programma Extra Tijd wordt in samenwerking met de KNVB de opgenomen audio van scheidsrechter Danny Makkelie en VAR Ingmar Oostrom vrijgegeven. Oostrom oordeelde vanuit Zeist dat de beweging van Álvarez te weinig was om te bestraffen.

Álvarez kwam zaterdagavond weg zonder een (rode) kaart. De Ajacied liet zich in de slotfase provoceren door Beukema, die enigszins lacherig deed na een mislukte kopbal van de Mexicaan. Álvarez speelde met vuur door met zijn hoofd richting dat van de AZ'er te bewegen, maar werd uiteindelijk door scheidsrechter Makkelie enkel toegesproken. Uit de beelden van ESPN blijkt nu dat Beukema zelf zijn beklag deed bij Makkelie. "Álvarez gaat gewoon met zijn hoofd hè", zei de verdediger van AZ.

Danny Makkelie en de VAR beoordelen de kopstoot van Edson Álvarez aan Sam Beukema ??#ajaaz — ESPN NL (@ESPNnl) May 10, 2023

Oostrom, de dienstdoende VAR, maande Makkelie vervolgens om heel even te wachten met het hervatten van het spel, zodat het moment tussen Álvarez en Beukema nagekeken kon worden. Makkelie ging vervolgens het gesprek aan met Álvarez. "Wat zei die?" Álvarez antwoordde: "Hij deed het zelf ook." Makkelie: "Maar wat deed-ie?" Álvarez: "Nee, nee, nee. Er gebeurde niets."

Vervolgens kwam Oostrom op de lijn: "Hervatten, hervatten", oordeelde Oostrom. "Danny, ik praat je nog even bij. Álvarez zocht contact met Beukema. Die stonden even met de hoofden bij elkaar. Klein beweginkje, draaiend, maar niets waar je wat mee moet. Ik denk dat dat zich prima oplost zo." Luttele seconden later maakte Jorrel Hato een forse overtreding, waarvoor Makkelie de verdediger van Ajax geel gaf.

Waarom @KNVB is dit geen rood voor #Alvarez? Akkoord dat de scheidsrechter het misschien niet gezien heeft, maar daar hebben we toch de #VAR voor. (Video @JordanMichielse) pic.twitter.com/A9NTwI8Dwl — EdwinSmolders (@EdwinSmolders) May 6, 2023

