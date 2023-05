Aubameyang meldt zich op TikTok en doet open sollicitatie bij oude club

Maandag, 8 mei 2023

Pierre-Emerick Aubameyang zou komende zomer graag terugkeren bij Barcelona. Dat onthulde de Chelsea-spits zondag in een TikTok-video van het account DjamLife. Aubameyang komt in Londen maar mondjesmaat aan spelen toe, waardoor een vroegtijdige exit ophanden lijkt. Bij voorkeur vertrekt hij naar de club waar hij tot vorig jaar zomer nog voor speelde.

Aubameyang kwam begin 2022 transfervrij binnen bij Barcelona, te midden van alle financiële problemen bij de club. Zijn komst was mogelijk omdat hij had aangestuurd op een contractbreuk met vorig werkgever Arsenal. Direct schoot de Gabonees met scherp en hij eindigde op dertien treffers in 24 duels voor de Catalanen. Dat viel Chelsea op, en the Blues telden twaalf miljoen euro neer om hem terug naar Engeland te halen.

Auba's tocht over Het Kanaal is vooralsnog echter geen succes gebleken. Bij zijn competitiedebuut scoorde hij nog, maar de teller liep daarna nauwelijks meer op. Aubameyang zit met regelmaat niet bij de selectie, al liet interim-manager Frank Lampard hem tegen Brentford (0-2 verlies) en Arsenal (3-1 verlies) nog wel een helft opdraven. Desondanks heeft de 33-jarige topschutter zijn zinnen gezet op een vertrek.

"Ik wil graag terugkeren bij Barcelona... maar we zullen zien", zegt Aubameyang in de TikTok-video. Het is afwachten hoe Barça-trainer Xavi daartegenover staat. Na het vertrek van Memphis Depay is Xavi naarstig op zoek naar een stand-in voor Robert Lewandowski, maar een open sollicitatie van de bijna transfervrije Roberto Firmino wees hij al van de hand. Barcelona moet sowieso eerst ruimte in het salarisbudget vrijmaken om nieuwe aanwinsten in te kunnen schrijven. Dat bemoeilijkt ook al een eventuele terugkeer van Lionel Messi.