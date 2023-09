Atlético - Sevilla op speeldag zelf afgelast: vrees voor recordbreuk uit 1972

Zondag, 3 september 2023 om 19:13 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:34

Het LaLiga-duel tussen Atlético Madrid en Sevilla is afgelast, zo heeft het competitiebestuur zondag bekendgemaakt. De wedstrijd had zondag om 18.30 uur plaats moeten vinden in het Wanda Metropolitano, maar uit vrees voor de storm DANA werd besloten om de ontmoeting te verplaatsen naar een nog nader te bepalen moment. Saillant: achteraf blijkt het niet te regenen en is het veld ‘gewoon’ bespeelbaar.

Zondag nam LaLiga halverwege de middag het besluit om de (sub)topper tussen Atlético Madrid en Sevilla af te gelasten. Dat gebeurde na overleg met het AEMET, vergelijkbaar met het Nederlandse KNMI, en de burgemeester van Madrid. Verwacht werd dat in een tijdsbestek van twaalf uur liefst 120 liter regen per vierkante meter zou vallen, waarmee het record uit 1972 gebroken zou worden.

03/09 12:12 #AEMET actualiza #FMA en Comun. Madrid. Activos HOY y MAÑANA. Nivel máx rojo. Imagen del mapa de avisos en vigor a las 12:12 . Para ver una tabla de avisos actualizada haga CLIC EN LA IMAGEN o visite https://t.co/gm0mb1IgJB https://t.co/SfvbJYztal — AEMET (@AEMET_Esp) September 3, 2023

“Gezien de uitzonderlijke weerssituatie in Madrid, op basis van de afgegeven code rood en op advies van de gemeenteraad van Madrid, heeft LaLiga besloten de wedstrijd uit te stellen”, zo klinkt het persbericht van de competitie. “Dit besluit is genomen in goed overleg met me RFEF en de CEO's van Atlético Madrid en Sevilla. De nieuwe datum en tijd van de wedstrijd zullen binnenkort door LaLiga worden gecommuniceerd.”

Achteraf blijkt de afgelasting zeer opvallend, daar er op het moment van de oorsprongelijk geplande aftrap geen druppel regen gevallen is. Eerder op de dag viel er wel veel regen en de inwoners van de hoofdstad werden aangeraden binnen te blijven.