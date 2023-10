Atlético passeert Barcelona in LaLiga; onbegrip om afgekeurde goal Griezmann

Zondag, 29 oktober 2023 om 23:00 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:12

Atlético Madrid heeft in het eigen Cívitas Metropolitano uitstekende zaken gedaan in LaLiga. Los Colchoneros wonnen dankzij treffers van Rodrigo Riquelme en Álvaro Morata met 2-1 van Deportivo Alavés. Dankzij de zege passeert de ploeg van trainer Diego Simeone FC Barcelona op de ranglijst. Atlético staat nu derde, Barça vierde. Alavés staat met een zeventiende plaats net boven de degradatiestreep.

Riquelme zorgde voor het eerste grote gevaar van de wedstrijd. De 23-jarige Spanjaard schoot richting de rechterhoek, waar Alavés-goalie Antonio Sivera op tijd bij zat. Ook Mario Hermoso kwam dichtbij uit een hoekschop. De centrumverdediger kopte net naast. Nadat ook Morata een kopkans miste, hij mikte te hoog, kwam Atlético halverwege de eerste helft alsnog op voorspong.

Riquelme nam een voorzet van Morata aan met zijn borst, passeerde directe tegenstander Andoni Gorosabel en punterde in de korte hoek raak: 1-0. Vlak voor rust leek Antoine Griezmann de voorsprong te verdubbelen. Van dichtbij stuitte hij echter op Sivera. In blessuretijd zorgde Morata alsnog voor de 2-0. De spits werd diepgestuurd, kapte zijn man uit en rondde af: 2-0.

Alavés kwam er eigenlijk niet aan te pas en dat had ook Atlético in de gaten. Het leidde ertoe dat het tempo laag kwam te liggen en dat er van spektakel bepaald geen sprake was. Dat veranderde twintig minuten voor tijd, toen Griezmann de derde Madrileense goal binnen leek te sliden. Zijn treffer werd echter afgekeurd, tot woede van Atlético.

Scheidsrechter Alejandro Ruiz floot namelijk voor een overtreding van Marcos Llorente in de aanloop naar de goal. De middenvelder veegde zijn hand in het gezicht van Rubén Duarte, die daarvoor al een overtreding op Llorente leek te maken door aan het shirt van Llorente te hangen. Llorente zette door en zette voor op Griezmann, die de kans afrondde bij de tweede paal. Op het moment dat Griezmann afrondde, floot Ruiz af.

De arbiter kreeg de hoon van spelers over zich heen, wat leidde tot gele kaarten voor Llorente, Hermoso en opmerkelijk genoeg ook Duarte. De treffer bleef afgekeurd. Na deze gebeurtenis kwam er weer het nodige leven in de wedstrijd. Na een schitterende aanval leek Nahuel Molina voor de 3-0 te zorgen, maar hij zag Sivera knap redding brengen.

Tien minuten voor tijd was Riquelme dicht bij zijn tweede treffer van de avond. Hij zag zijn inzet richting de verre hoek net weggetikt worden door Sivera. In de slotfase liet ook Alavés zich vrij plotseling zien. Tien minuten voor tijd schoot Ianis Hagi met een fraaie volley net voorlangs. De Roemeen was diep in blessuretijd wel verantwoordelijk voor de assist op Ander Guevara, die vanaf randje zestien raak schoot. Jan Oblak zag er niet goed uit bij dat schot, maar Atlético kwam in het restant niet meer in de problemen.