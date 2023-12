Atlético overleeft storm Sevilla na bliksemsnelle en smerige rode kaart invaller

Atlético Madrid heeft zaterdag een minimale zege geboekt in LaLiga. In het eigen Civitas Metropolitano bleek de ploeg van Diego Simeone uiteindelijk met 1-0 te sterk voor Sevilla. Er leek na een vroege goal in de tweede helft geen vuiltje aan de lucht voor los Rojiblancos maar vier minuten na zijn invalbeurt kreeg Caglar Söyüncü een rode kaart. De Madrilenen hielden echter stand en wippen zo weer over FC Barcelona heen.

Bij Atlético Madrid was Antoine Griezmann, die vorige week het topscorersrecord aller tijden van de Madrilenen evenaarde, uiteraard van de partij. Ex-Ajacieden Nemanja Gudelj en Lucas Ocampos hadden een basisplekje bij Sevilla.

In het eerste bedrijf was Atlético de dominante partij. Álvaro Morata was na anderhalf minuut spelen al dicht bij een openingstreffer, maar Marko Dmitrovic bracht oog in oog met de Spaanse spits redding.

Ook een schotje van Griezmann van randje zestien was gevaarlijk, maar eindigde niet in het doel. In het tweede bedrijf was het al heel snel wél raak voor de equipe van Simeone.

39 seconden na de theepauze lag de bal namelijk in het netje. Na prachtig combinatievoetbal op het middenveld werd aan de zijkant Marcos Llorente gevonden. De Spanjaard poogde voor te zetten op Morata, maar kreeg de bal per abuis terug van Sergio Ramos.

Llorente kon de bal vervolgens eenvoudig in het lege doel schuiven, daar de Sevilla-goalie al op de grond lag om de voorzet tegen te houden. De in minuut 66 ingevallen Söyüncü maakte het zijn ploeg vervolgens een stuk lastiger.

Hij stond op smerige wijze vol op de achillespees van Ocampos. De scheidsrechter gaf eerst nog een gele kaart aan de Turkse mandekker, maar zich na ingrijpen van de VAR al snel genoodzaakt om de rode kaart te trekken.

Sevilla leverde in de laatste twintig minuten wel wat meer druk naar voren, maar wist uiteindelijk niet te scoren. Een vrije trap van Ramos vloog nauwelijks over, waar aan de andere kant een gênante schwalbe van Cesar Azpilicueta door de arbiter juist beoordeeld werd.

Atléti (38 punten) gaat de kerst in als nummer drie van LaLiga. Het moet Girona en Real Madrid, beiden 45 punten, voor zich dulden. FC Barcelona staat tevens op 45. Sevilla bezet de vijftiende plek en vecht nog altijd tegen degradatie. Het staat drie punten boven de streep.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Real Madrid 18 14 3 1 28 45 2 Girona 18 14 3 1 21 45 3 Atlético Madrid 18 12 2 4 17 38 4 Barcelona 18 11 5 2 13 38 5 Athletic Club 18 10 5 3 15 35 6 Real Sociedad 18 8 7 3 11 31 7 Real Betis 18 6 10 2 2 28 8 Getafe 18 6 8 4 1 26 9 Las Palmas 18 7 4 7 0 25 10 Valencia 18 6 5 7 -3 23 11 Rayo Vallecano 18 4 8 6 -8 20 12 Osasuna 18 5 4 9 -8 19 13 Villarreal 18 5 4 9 -9 19 14 Real Mallorca 18 3 9 6 -5 18 15 Sevilla 18 3 7 8 -2 16 16 Alavés 18 4 4 10 -10 16 17 Cádiz 18 2 9 7 -10 15 18 Celta de Vigo 18 2 7 9 -10 13 19 Granada 18 1 5 12 -20 8 20 Almería 18 0 5 13 -23 5

