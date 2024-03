Atlético na kansloze middag met schaamrood op de kaken terug naar Madrid

Atlético Madrid heeft zaterdag een absolute wanprestatie geleverd. Trainer Diego Simeone zag zijn ploeg ploeg met 2-0 onderuitgaan bij Cádiz, de nummer achttien van LaLiga. Juanmi was met twee treffers de grote man aan de kant van de Andalusiërs. Het is voor Cádiz, dat uitstekende zaken doet in de strijd tegen degradatie, zijn eerste overwinning in LaLiga sinds 1 september. Atlético blijft vierde, al kan Athletic Club de Madrilenen tot op twee punten naderen.

Bijzonderheden:

Simeone, die koos voor het spitsenkoppel Álvaro Morata - Memphis Depay, zag zijn ploeg erg teleurstellen tegen Cádiz.creëerden vrijwel niets en kwamen halverwege de eerste helft op achterstand door Juanmi, die op aangeven van Rubén Sobrino bij de tweede paal binnenkopte: 1-0.

Het was de eerste keer sinds 10 december vorig jaar dat Cádiz op voorsprong kwam in LaLiga. Het grootste gevaar van Atlético kwam op naam van Samuel Lino, wiens inzet gekeerd werd door Conan Ledesma.

Het tempo aan de zijde van Atlético lag veel te laag en na iets meer dan een uur spelen maakte Juanmi zijn tweede van de middag. De Spanjaard werkte na mistasten van Gabriel Paulista af: 2-0. Ook in het restant verscheen Atlético amper voor het doel van Ledesma, die nog wel moest ingrijpen op een kopbal van Marcos Llorente.

Cadiz op 2-0!! ?? Alle hens aan dek voor Atleti, want nog maar 20 minuten te spelen ??#ZiggoSport #LaLiga #CadizAtleti pic.twitter.com/pb7AebfZ7o — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 9, 2024

Dichter bij de aansluitingstreffer zou Atlético niet meer komen. Een slechte generale voor Atlético, dat het woensdag in de achtste finale van de Champions League opneemt tegen Inter. De Milanezen wonnen het heenduel met 1-0.

