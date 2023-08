Atlético Madrid wordt concreet voor middenvelder van Ajax

Donderdag, 24 augustus 2023 om 15:35 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:06

Atlético Madrid wil Silvano Vos inlijven, zo meldt Fabrizio Romano donderdagmiddag. Los Colchoneros toonden eerder al interesse in de jonge middenvelder en willen nu definitief toeslaan. De club van trainer Diego Simeone beschouwt Vos als een toptalent. Hoe Vos tegenover een transfer staat is vooralsnog onbekend, al tekende hij onlangs nog voor vier jaar bij.

De achttienjarige Vos voegde zich in de zomer van 2012 in de jeugdopleiding van Ajax. Na diverse jeugdteams te hebben doorlopen voegde hij zich sinds dit seizoen bij het eerste elftal van de Amsterdammers. Ajax zal waarschijnlijk zeer hoog in de boom gaan zitten, daar Vos in juli nog zijn handtekening zette onder een contract tot medio 2028. Daarvoor stond hij tot medio 2024 onder contract, waarmee Ajax geïnteresseerde clubs leek te hebben afgeschrikt.

Atlético was een van de clubs die interesse toonde, maar de club leek achter het net te vissen nadat Vos zijn contract had verlengd. Ajax ziet in de centrale middenvelder een toptalent voor de toekomst. Vos is dan ook met Ajax meegereisd naar Bulgarije, waar de club het donderdagavond opneemt tegen Ludogorets in de Europa League. De geboren Amsterdammer kwam tot op heden tot drie wedstrijden in het eerste en maakte vorig jaar tijdens het thuisduel met Fortuna Sittard zijn debuut.

Een basisplaats voor Vos bij Ajax lijkt er dit seizoen niet in te zitten na de komst van de meer ervaren Benjamin Tahirovic, terwijl ook Branco van den Boomen een controlerende rol op zich neemt op het middenveld. Wel kwam Vos tot op heden 38 keer uit voor Jong Ajax, waarin hij goed was voor vijf treffers en vier assists. Vos liet in juli weten nog blij te zijn langer bij Ajax te mogen blijven. "Goed gevoel. Ik ben blij dat ik mag tekenen bij Ajax. Nieuw contract, dus ik ben hartstikke blij."