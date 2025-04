Atlético Madrid wint, al lijken FC Barcelona en Real Madrid uit het zicht verdwenen

Atlético Madrid had donderdagavond op eigen veld weinig te duchten van Rayo Vallecano. Diego Simeone zag zijn ploeg met 3-0 zegevieren, waardoor de derde plaats in LaLiga steviger in handen is van de Madrileense formatie.

De start van Atlético was zeer voortvarend. Alexander Sørloth kopte namelijk al na drie minuten spelen raak. De Noorse aanvaller liet kort daarna twee goede kansen onbenut. Sørloth had zowaar een hattrick kunnen hebben in de eerste tien minuten.

Rayo Vallecano werd pas na een halfuur gevaarlijk. Isi Palazon raakte de bal binnen de zestien zeer bekwaam, maar had pech dat Jan Oblak een geweldige reflex in huis had. Geen gelijkmaker dus voor de bezoekers.

In de slotminuut van de eerste helft kopte Conor Gallagher op onberispelijke wijze raak voor de thuisspelende ploeg. Een boost voor Atlético kort voor het rustsignaal. Rayo Vallecano probeerde het wel na rust, maar opnieuw vond Palazon Oblak op zijn pad.

Atlético stelde een klein kwartier voor het einde definitief orde op zaken. Antoine Griezmann vond Julián Alvarez, die de bal vervolgens in de rechterbenedenhoek knalde.

Daarmee was het verzet van de nummer elf in LaLiga gebroken. Gerard Gumbau leek de eer van de middenmoter nog te redden in de slotminuut, maar Oblak hield zijn doel schoon met weer een katachtige redding.

Winst derhalve voor Atlético, dat tien punten achter koploper FC Barcelona staat. De achterstand op nummer twee Real Madrid bedraagt zes punten. In Spanje zijn nog vijf speelronden te gaan.