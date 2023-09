Atlético Madrid trakteert Real in stadsderby op eerste nederlaag dit seizoen

Zondag, 24 september 2023

Atlético Madrid heeft zondagavond een grote slag geslagen in LaLiga. De ploeg van trainer Diego Simeone was in het eigen Civitas Metropolitano met 3-1 te sterk voor Real Madrid. Álvaro Morata deed zijn ex-club veel pijn met twee treffers, terwijl ook Saúl Ñíguez uitblonk met twee assists. Real keek al in de achttiende minuut tegen een dubbele achterstand aan. Toni Kroos deed in de eerste helft nog wat terug, maar na de rake kopbal van Morata – nog geen minuut na rust – slaagde Real er niet in een remontada te bewerkstelligen. Real, dat tot zondagavond foutloos was in LaLiga, zakt naar plek drie, terwijl Atlético stijgt naar de vijfde plaats.

Simeone had in de achterhoede één wijziging in petto ten opzichte van het Champions League-duel met Lazio (1-1). De plek in het hart van de vijfmansverdediging werd door José Giménez overgenomen van Axel Witsel; op het middenveld kreeg Koke ditmaal de voorkeur boven Pablo Barrios. Tegelijkertijd stuurde ook Real-trainer Carlo Ancelotti een gewijzigd basiselftal het veld in. Het middenveld bestond uit Federico Valverde, Kroos, Luka Modric en Eduardo Camavinga, waardoor er geen plek was voor onder meer Aurélien Tchouaméni. Voorin stonden Jude Bellingham en Rodrygo geposteerd.

Atlético schoot werkelijk waar uit de startblokken, want nog voor het verstrijken van de vierde speelminuut gaf het scorebord een 1-0 tussenstand aan. Samuel Lino bezorgde een voorzet op maat bij Morata, die van dichtbij op uitstekende wijze afrondde. Een kwartier later werd de voorsprong verdubbeld. Opnieuw kwam het gevaar van de linkerflank, al was het ditmaal Saúl die de voorzet verzorgde. Antoine Griezmann stond op de juiste plek om de 2-0 binnen te knikken. Tien minuten voor het rustsignaal kwam Real Madrid wel terug in de wedstrijd. Buiten het zestienmetergebied controleerde Kroos de bal, waarna hij met een geplaatst schot in de linkerbenedenhoek de 2-1 aantekende.

De tweede helft had niet beter kunnen beginnen voor Atlético. Griezmann bracht de bal naar de linkerkant, waar Saúl klaarstond om voor te geven. Hij bereikte Morata, die uit de rug van Rüdiger ontsnapte en de 3-1 binnenkopte. Real ging op jacht naar de tweede aansluitingstreffer van de avond. De Koninklijke kwam dichtbij via Rodrygo, wiens schot van dichtbij gestuit werd door Stefan Savic. In de rebound schoot Tchouaméni rakelings naast. Atlético loerde op de omschakeling, terwijl Real tevergeefs op zoek bleef naar de 3-2. Zo probeerde Brahim Díaz het uit een lastige hoek, wat een kansloze missie bleek. Tien minuten voor tijd betrad Memphis het veld voor Morata, die een staande ovatie kreeg. Memphis was in blessuretijd nog dicht bij de 4-1. Het schot van de Oranje-international zoefde echter een meter of anderhalf naast.

