Atlético Madrid raakt mede dankzij prachtige tegengoal achterop in titelstrijd

Atlético Madrid heeft zaterdag duur puntenverlies geleden in de strijd om het kampioenschap in Spanje. De ploeg van trainer Diego Simeone ging met 2-0 onderuit bij Athletic Bilbao, door doelpunten van Gorka Guruzeta en Nico Williams. Door de nederlaag blijft Atlético voorlopig op plek drie staan in LaLiga, met zeven punten minder dan koploper Girona. Athletic Bilbao staat vijfde.

Atlético, waar Memphis Depay na een uur zou invallen, had het vanaf het begin lastig in het Baskische Bilbao. In de eerste helft was de thuisploeg tot drie keer toe namelijk heel dicht bij de openingstreffer.

Na ruim tien minuten spelen raakte Iñaki Williams namelijk de paal met een schot van buiten het strafschopgebied. Vlak voor de rust overkwam broertje Nico hetzelfde: ook hij raakte het aluminium.

Bovendien kreeg Athletic na ruim een half uur spelen een penalty, na een overtreding van Çaglar Söyüncü op Nico Williams. Oihan Sancet ging achter de bal staan, maar schoot de strafschop over het doel van Jan Oblak.

Vlak na rust was daar dan eindelijk de voorsprong voor de thuisploeg. Na een corner zette Ander Herrera de bal vanaf de rand van het strafschopgebied voor. Voor het doel stond Guruzeta helemaal vrij, en hij tikte de 1-0 binnen.

Nico Williams zorgde na ruim een uur spelen voor het hoogtepunt van de wedstrijd. Hij draaide in het strafschopgebied naar binnen en krulde de bal schitterend in de verre kruising: 2-0.

Atlético had daar weinig tegenin te brengen, ook met invaller Memphis binnen te lijnen. Zodoende leed de ploeg uit de hoofdstad de tweede nederlaag in de afgelopen drie LaLiga-duels, nadat er onlangs ook al werd verloren van FC Barcelona (1-0).

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Girona 16 13 2 1 18 41 2 Real Madrid 16 12 3 1 24 39 3 Atlético Madrid 16 11 1 4 16 34 4 Barcelona 16 10 4 2 12 34 5 Athletic Club 17 9 5 3 14 32 6 Real Sociedad 16 8 5 3 11 29 7 Real Betis 16 6 8 2 2 26 8 Las Palmas 16 7 3 6 1 24 9 Getafe 16 5 7 4 -2 22 10 Rayo Vallecano 17 4 8 5 -7 20 11 Valencia 16 5 4 7 -4 19 12 Osasuna 17 5 4 8 -7 19 13 Alavés 16 4 4 8 -6 16 14 Villarreal 16 4 4 8 -7 16 15 Real Mallorca 16 2 8 6 -6 14 16 Sevilla 15 2 7 6 -1 13 17 Celta de Vigo 17 2 7 8 -9 13 18 Cádiz 16 2 7 7 -10 13 19 Granada 17 1 5 11 -17 8 20 Almería 16 0 4 12 -22 4

