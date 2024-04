Atlético Madrid ontsnapt en reist met minimale voorsprong af naar Dortmund

Atlético Madrid heeft een eerste stap gezet richting de halve finale van de Champions League. De Spanjaarden wervelden in de eerste helft en versloegen Borussia Dortmund uiteindelijk met 2-1. Bij het openingsdoelpunt ging Ian Maatsen opzichtig de fout in met een dramatische breedtebal. Rodrigo De Paul profiteerde optimaal en ook Samuel Lino verscheen namens de hoofdstedelingen op het scorebord. Invaller Sébastien Haller maakte de 2-1 en zag Jamie Bynoe-Gittens en Julian Brandt in de slotfase nog de lat raken. De return in het Signal Iduna Park vindt over zes dagen plaats.

Er stond met Maatsen slechts één Nederlander aan de aftrap. Memphis Depay raakte onlangs geblesseerd op de training, terwijl Donyell Malen ziek is en bovendien kampt met een dijbeenkwetsuur. Atleti-trainer Diego Simeone koos voor het spitsenkoppel Antoine Griezmann - Álvaro Morata. Op het vijfmansmiddenveld moesten Lino en Nahuel Molina voor het gevaar vanaf de flanken zorgen. Bij Dortmund werd spits Niclas Füllkrug in zijn rug gesteund door Karim Adeyemi, Felix Nmecha en Jadon Sancho.

Atlético begon uitstekend en fel aan de wedstrijd. Maatsen was eerst nog belangrijk door een schot van Morata knap te keren, maar ging in de vierde minuut ernstig de fout in. De Nederlander werd op onhandige wijze aangespeeld door doelman Gregor Kobel en leverde vervolgens zomaar in bij De Paul, die met een schot in de verre hoek voor de 1-0 tekende. Atlético bleef ook na de openingstreffer doorzetten en verscheen meermaals gevaarlijk voor de neus van Kobel.

????????, Atlético komt héél snel op voorsprong! ?? Doelman Kobel speelt Maatsen op een gevaarlijke plek in en daar profiteert De Paul van: 1-0 ??#ZiggoSport #UCL #ATMBVB pic.twitter.com/E12cIRecVU — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 10, 2024

Zo redde de doelman fraai op een poging, in buitenspelpositie, van Axel Witsel en kopte Morata uit een hoekschop over. Na een half uur verdubbelde Atlético zijn voorsprong. Molina gooide diep op Griezmann, die de bal net niet ontving maar wel zag hoe Nico Schlotterbeck dramatisch uitverdedigde. Morata nam het balbezit over en bediende Griezmann, die op zijn beurt Lino aanspeelde met een fraaie chipbal. De vleugelverdediger hield het hoofd koel en rondde af in de verre hoek: 2-0. Een mooie opsteker voor Lino, die even daarvoor geel kreeg en daarom nu al weet dat hij de return in Dortmund moet missen.

Het gaat weer ?????? in de verdediging.. ?? Een miscommunicatie achterin bij Dortmund zorgt voor het volgende tegendoelpunt ??#ZiggoSport #UCL #ATMBVB pic.twitter.com/erfAeLeTD0 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 10, 2024

Dortmund was lange tijd nergens te bekennen en werd tien minuten voor rust via Adeyemi pas voor het eerst echt gevaarlijk, na een fout van De Paul. Adeyemi snelde richting doel en schoot, maar Witsel was op tijd terug en voorkwam dat Jan Oblak in actie hoefde te komen. Hoewel dat moment niet het gewenste resultaat opleverde voor Dortmund, betekende het wel het startsein van een betere fase van de bezoekers. Zo maakte Maatsen zijn fout bijna goed met een vlammend schot richting de korte hoek, waar Oblak nog maar net een handje achter kon krijgen. In blessuretijd schoot Sancho een kleine meter over.

Dortmund-trainer Edin Terzic greep in en besloot Nmecha in de kleedkamer achter te laten voor Brandt. Met de invaller binnen de lijnen kwam Dortmund na rust aanvallender voor de dag en loste het via Marcel Sabitzer zijn eerste poging, die onschadelijk werd gemaakt door Oblak. In tegenstelling tot in de eerste helft zakte Atlético na de theepauze massaal terug. En met succes, want Dortmund stuitte constant op de rode muur. De verdedigende intenties van Atlético werden bevestigd door Simeone, die met Pablo Barrios voor Morata verdedigend wisselde.

Hoewel Atlético zich vooral met verdedigen bezighield, werd het regelmatig gevaarlijk op de counter. Zo kwam de mee opgestoomde Lino net tekort om binnen te tikken en kreeg de Braziliaanse uitblinker even later opnieuw een goede kans. Ditmaal kreeg hij zijn voet wel achter de bal, maar stuitte hij in de korte hoek op Kobel, die katachtig reageerde op de inzet van de Atlético-verdediger. Vrijwel uit het niets kwam Dortmund terug in de wedstrijd. Brandt speelde Haller aan en na een weinig overtuigende actie van Molina rondde Haller af in de korte hoek: 2-1.

?????????????????? ????????????! ????? De oud-Ajacied schiet Dortmund op knappe wijze terug in de wedstrijd: 2-1 ?? Kan het nog voor de Duitsers? ??#ZiggoSport #UCL #ATMBVB pic.twitter.com/6RNoeaz0vY — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 10, 2024

Beide ploegen kwamen in het restant dicht bij een treffer. Allereerst had Ángel Correa veel meer moeten doen met zijn enorme kans. De Argentijn snoepte de bal af van Mats Hummels en kwam oog in oog te staan met Kobel, die als winnaar uit de strijd kwam. Aan de andere kant loste invaller Bynoe-Gittens een vlammend schot, dat via een Atlético-verdediger uiteenspatte op de lat. Vlak voor het eindsignaal kwam Dortmund nogmaals dichtbij, maar ook de kopbal van Brandt trof de lat.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties