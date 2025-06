Atlético Madrid ondanks tweede zege uitgeschakeld op WK voor clubs

Atlético Madrid is klaar op het WK voor clubs. De Spaanse club won maandagavond weliswaar met 1-0 van Botafogo, maar eindigde op basis van doelsaldo alsnog op plek drie in Poule B. Botafogo is als nummer twee wel door naar de achtste finales, net als groepswinnaar Paris Saint-Germain.

Atlético had uit de eerste twee duels drie punten gehaald: van PSG was er met 4-0 verloren, maar van Seattle Sounders met 1-3 gewonnen. Daarmee stond de ploeg van Diego Simeone derde in de poule. Botafogo stond op het moment van aftrappen eerste, na de zeges op Seattle Sounders (2-1) en PSG (0-1).

Wilde Atlético doorgaan, dan moest het eigenlijk wel zelf winnen en was het bovendien afhankelijk van het resultaat bij het treffen tussen Seattle Sounders en PSG. Zelf winnen lukte, maar makkelijk ging het niet.

Botafogo was namelijk meermaals gevaarlijk. Zo keerde Jan Oblak knap de inzet van de doorgebroken Jefferson Savarino en had de Sloveense doelman ook een goede reflex in huis op de poging van Igor Jesus.

Namens Atlético waren Julián Álvarez (voorlangs uit de draai) en Antoine Griezmann (schot in de korte hoek) gevaarlijk, maar gescoord werd er lange tijd niet. Tot de 87ste minuut: Álvarez gaf laag voor, Griezmann scoorde. Die 1-0 was ook de eindstand.

Aangezien het duel tussen Seattle Sounders en PSG in 0-2 was geëindigd, stonden PSG, Botafogo en Atlético virtueel allemaal op zes punten. Atlético had nog één goal nodig om Botafogo op doelsaldo te passeren en als tweede te eindigen. Die treffer viel echter niet meer.

Zo plaatsen PSG en Botafogo zich dus voor de knock-outfase. De spelers van Atlético kunnen met vakantie, net als die van het puntloze Seattle Sounders.