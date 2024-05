Atlético Madrid moet op pijnlijke avond in eigen huis vier treffers incasseren

Atlético Madrid heeft een uiterst pijnlijke avond beleefd. De ploeg van trainer Diego Simeone verloor op eigen veld met liefst 1-4 van Osasuna, waar Raúl García met twee treffers een groot aandeel in had. Atletico moet de derde plaats definitief vergeten, omdat Girona mede dankzij een treffer van Sávio wel wist te winnen, van Valencia (1-3).

Osasuna speelde uitstekend in Cívitas Metropolitano en bij zijn vijfde schot van de wedstrijd was het raak. Alejandro Catena gaf goed voor op Raúl García, die binnenwerkte achter Jan Oblak: 0-1.

Nadat Antoine Griezmann en Samuel Lino kansen misten voor Atleti, Lino raakte zelfs de paal, was het opnieuw raak voor Osasuna. Oblak keerde de inzet van Lucas Torró nog, maar was kansloos op de rebound van Aimar Oroz: 0-2.

Atlético vocht zich terug in de wedstrijd en vond de aansluitingstreffer via Álvaro Morata, die doelman Sergio Herrera kansloos liet met een hard schot: 1-2.

Memphis Depay viel na een uur in, maar kon het verschil, net als zijn teamgenoten, niet meer maken. Atlético gaat in zijn laatste thuiswedstrijd van het seizoen op bezoek bij Real Sociedad, dat na de 0-2 zege op Real Betis zeker is van Europa League-voetbal.

Het mocht echter niet baten voor Atlético, dat weer tegen een achterstand van twee treffers aankeek toen een scherpe voorzet van Jesús Areso werd binnengelopen door Raúl García (1-3), die zo een absolute droomavond beleefde.

Daarmee was het nog niet gedaan, want vlak voor tijd maakte Torró er nog 1-4 van, door de bal met een fraaie volley achter Oblak te jagen.

Atlético is dus al zeker van de vierde plaats en daarmee een Champions League-ticket voor komend seizoen. Osasuna klimt dankzij de zege naar de elfde plaats en kan in de laatste speelronde nog bij de eerste tien terechtkomen.

