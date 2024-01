Atlético Madrid maakt ‘in de komende dagen’ komst van aanvaller Juventus bekend

Atlético Madrid is dicht bij het aantrekken van Moise Kean, zo melden verschillende buitenlandse media. De Italiaan moet voor de rest van het seizoen gehuurd worden van Juventus, waar hij op relatief weinig speelminuten kan rekenen.

Transfermarktexpert Fabrizio Romano weet dat de huursom die Atlético aan Juventus gaat betalen een half miljoen euro bedraagt. Daarnaast nemen de Madrilenen het voltallige salaris van de 23-jarige aanvaller over. De verwachting is dat de deal, waarin geen optie tot koop wordt opgenomen, in de komende dagen officieel bekend wordt gemaakt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Kean, die van nature een spits is maar ook op de flanken uit de voeten kan, ligt nog medio 2025 vast in Turijn. Halverwege de eerste seizoenshelft stond Kean in de Serie A zes wedstrijden in de basis, maar doorgaans noteert trainer Massimiliano Allegri hem niet op het startformulier.

Allegri hanteert vrijwel altijd een 3-5-2-systeem, waarin Dusan Vlahovic, Kenan Yildiz, Federico Chiesa en Arkadiusz Milik doorgaans vechten om de twee voorste plekken. Wel viel Kean zes keer in. Dit Serie A-seizoen kwam Kean in totaal tot 472 speelminuten, verdeeld over twaalf optredens. Kean liep begin december een blessure op en kwam sindsdien niet meer in actie.

Juventus maakte in een eerder stadium al duidelijk dat Kean verhuurd zou kunnen worden. AC Monza had nadrukkelijke interesse om de vijftienvoudig international te huren, maar bleek kansloos toen Atlético in beeld kwam.

Bij Atlético zou Kean moeten gelden als de vervanger van Ángel Correa. De Argentijn geniet concrete interesse van Ittihad Club, al lopen de onderhandelingen tussen de Saudi's en de Spanjaarden nog enigszins stroef. Toch wordt ook bij die transfer spoedig groen licht verwacht.

Atlético staat verder op het punt om Arthur Vermeeren voor 22 miljoen euro, exclusief bonussen en een doorverkooppercentage, te kopen van Royal Antwerp FC.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties