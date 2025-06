Atlético Madrid legt 20 miljoen euro op tafel voor veelzijdige linkspoot

Atlético Madrid zal zich naar alle waarschijnlijkheid versterken met Matteo Ruggeri. De Spanjaarden wikkelen nu de laatste details af met Atalanta, dat ongeveer twintig miljoen euro overhoudt aan de verkoop van de linkspoot.

De onderhandelingen zijn dusdanig vergevorderd, dat alleen het papierwerk nog in orde moet worden gemaakt. De clubs hopen dat binnen 48 uur voor elkaar te krijgen.

Zo heeft Atlético eindelijk beet in de zoektocht naar een offensieve linksback. De club zag eerder af van de komst van Theo Hernández, die de stap graag wilde maken, terwijl het geen akkoord kon vinden met AS Roma over Angeliño.

Ruggeri (22) is een linkermiddenvelder, die ook prima uit de voeten kan als linksback en centrale verdediger. Zijn veelzijdigheid moet de ploeg van trainer Diego Simeone een extra impuls geven.

Ruggeri is een jeugdproduct van Atalanta, die daar, een huurperiode bij Salernitana uitgezonderd, altijd heeft gevoetbald. De Italiaans jeugdinternational was een onbetwiste basisspeler op het EK Onder 21.

Ruggeri werd in maart door toenmalig bondscoach Luciano Spalletti voor het eerst bij het 'grote' Italië gehaald. Een debuut zat er niet in. Vanaf de bank zag hij hoe Duitsland over twee duels te sterk bleef in de kwartfinale van de Nations League (1-2, 3-3).