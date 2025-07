Atlético Madrid koopt EK-winnaar en betaalt op vier na hoogste transfersom ooit

Atlético Madrid heeft zich versterkt met Álex Baena, zo meldt de club woensdag via de officiële kanalen. De 23-jarige vleugelspits komt over van Villarreal en hij heeft zijn handtekening gezet onder een vijfjarige verbintenis.

De Madrilenen betalen volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano een transfersom van circa 45 miljoen euro voor de rechtsbenige linksbuiten. Dat bedrag kan door bonussen oplopen tot zelfs vijftig miljoen euro.

Afgelopen voetbaljaargang was Baena van grote waarde voor Villarreal. In 32 optredens kwam hij tot 7 doelpunten en liefst 14 assists in LaLiga. De tienvoudig Spaans international bereidde de meeste doelpunten voor van alle spelers in de competitie.

Als speler van Villarreal legde hij in 2021 beslag op de Europa League. Verder werd Baena Europees kampioen met Spanje in 2024, het jaar waarin hij ook olympisch goud won met de nationale ploeg.

Baena is de op vier na duurste aankoop ooit voor Atlético Madrid, dat eerder nóg meer betaalde voor Diego Costa (60 miljoen euro), Thomas Lemar (72 miljoen euro), Julián Álvarez (75 miljoen euro) en João Félix (127,2 miljoen euro).

Atlético Madrid maakt in zijn officiële aankondiging duidelijk erg blij te zijn met de kersverse aanwinst: de club is lovend. “Baena is een aanvallende middenvelder met een groot dribbelvermogen, een goed schot en uitstekend spelinzicht.”

“Hij kan op meerdere posities uit de voeten, al was hij als rechtsbenige speler op de linkerflank afgelopen seizoen het meest succesvol. Hij werd de assistkoning van Spanje.”