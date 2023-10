Atlético Madrid komt met schrik vrij in laatste examen richting Feyenoord-thuis

Zondag, 1 oktober 2023 om 23:07 • Mart van Mourik

Atlético Madrid heeft zondagavond een benauwde overwinning geboekt in LaLiga. In eigen huis kwam de ploeg van Diego Simeone tegen Cádiz in het eerste bedrijf op een 0-2 achterstand, die uiteindelijk ternauwernood werd weggepoetst: 3-2. Het was de laatste wedstrijd voor de Madrilenen richting het Champions League-duel met Feyenoord van komende woensdag. Los Colchoneros wisten tot dusver vijf van de zeven LaLiga-wedstrijden te winnen en bezetten met zestien punten de vierde plek op de ranglijst.

Simeone koos ervoor om zijn ploeg op enkele plekken te wijzigen ten opzichte van het gewonnen duel met Osasuna. Rechts in het centrum van de vijfmansdefensie kreeg César Azpilicueta de voorkeur boven José Giménez, terwijl Rodrigo Riquelme in plaats van Samuel Lino op de linksbackpositie stond. In de spits naast Antoine Griezmann werd de geschorste Álvaro Morata vervangen door Ángel Correa.

Van 0-2 achter.. naar ??-?? voor! ??

Angel Correa maakt zijn tweede voor de avonden helpt zijn ploeg aan de voorsprong ??



En wat te denken van de restauranttip van @ElSierd.. ??#ZiggoSport #LaLiga #AtletiCadiz pic.twitter.com/Cf7NChXNnl — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 1, 2023

Atlético kende een valse start van het duel, want in de twaalfde speelminuut kwam Cádiz op een 0-1 voorsprong. Een zeer fraaie en scherpe voorzet van Cristopher Ramos belandde op de rand van het vijfmetergebied voor de voeten van Lucas Pires, die van dichtbij kon intikken. De score werd binnen een kwartier na de openingstreffer verdubbeld. Een verkeerd ingeschatte uittrap van doelman Jeremias Ledesma vloog over de defensie van Atlético heen en belandde bij Roger Marti. De spits wist de bal wél op waarde te schatten en rondde op zorgvuldige wijze af met een lobje: 0-2.

De remontada werd na een halfuur spelen ingezet. Correa verschalkte Ledesma in de rechterbenedenhoek door uit een voorzet van Azpilicueta in te koppen. In de eerste minuut van de tweede helft kwam Atlético langszij. De mee opgekomen back Nahuel Molina kreeg de bal in de zestien voor zijn voeten na een carambole voor het doel en schoot van dichtbij raak: 2-2. De winnende treffer kwam op naam van Correa, die de 3-2 maakte op aangeven van Saúl Ñiguez.