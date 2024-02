Atlético Madrid incasseert met Memphis in basis harde tik in halve finale beker

Atlético Madrid heeft het heenduel in de halve finale van de Copa del Rey verloren. In het Cívitas Metropolitano bleek Athletic Club met 0-1 te sterk voor de ploeg van Diego Simeone. Álex Berenguer maakte vanuit een strafschop de enige treffer van de wedstrijd. De return vindt op 29 februari plaats in Bilbao.

Atlético Madrid - Athletic Club 0-1

Met Memphis Depay in de basis kwam Atlético al relatief vroeg op achterstand. Na een onfortuinlijke overtreding van Reinildo in het strafschopgebied kende arbiter Alejandro Hernández een penalty toe. Álex Berenguer maakte vanaf elf meter geen fout: 0-1. In het restant van de wedstrijd ging Atlético nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, maar die werd niet meer gevonden. In de blessuretijd dacht de thuisploeg nog wel strafschop te krijgen, al werd die beslissing gerectificeerd na het bekijken van de videobeelden.