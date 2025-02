Atlético Madrid hervindt ultravorm en bereikt zonder moeite halve finale beker

Atlético Madrid heeft de ultravorm van eerder dit seizoen weer gevonden. Dinsdagavond trad het in de kwartfinale van de Copa del Rey aan tegen Getafe, dat met 5-0 nat ging. Giuliano Simeone maakte zijn vader Diego blij met twee doelpunten.

Atleti neemt het bekertoernooi uiterst serieus, zo viel op te maken uit de basisopstelling. Grote namen als Antoine Griezmann en Julián Álvarez stonden ‘gewoon’ op het opstellingsformulier.

Het was echter een andere speler die in de eerste helft de show stal: niemand minder dan Giuliano Simeone, de zoon van Atlético-trainer Diego Simeone. In de achtste minuut opende hij het doelpuntenbal.

Een hoge voorzet van Javi Galán werd door de aanvaller met het hoofd tot assist gepromoveerd: 1-0. Nog geen tien minuten later had hij zijn tweede er al in liggen.

Ditmaal was Rodrigo de Paul de aangever. De middenvelder legde af op Simeone, die in de één-op-één Getafe-goalie Jirí Letácek de baas was: 2-0.

De 3-0 kwam op naam van Samuel Lino. De Braziliaan kapte rustig een verdediger uit en rondde even zo rustig af in de verre hoek. Zo stond er tijdens de theepauze al een uiterst comfortabele voorsprong voor de Madrilenen op het bord.

Die marge werd na de hervatting alleen maar verder uitgebreid. Ángel Correa mocht twaalf minuten voor tijd een duit in het zakje doen: van ruim buiten de zestien schoot hij hard, zuiver en over de grond in de verre hoek raak: 4-0.

Het slotakkoord werd gespeeld door Alexander Sørloth. De voormalig FC Groningen-spits profiteerde van geklungel achterin bij Getafe: 5-0. Zo bereikte Atlético zonder problemen de halve finale van het Spaanse bekertoernooi.