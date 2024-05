Atlético Madrid heeft Memphis niet nodig om seizoen waardig af te sluiten

Atlético Madrid heeft het seizoen in LaLiga afgesloten met een overwinning. Op bezoek bij Real Sociedad won het elftal van trainer Diego Simeone met 0-1. Memphis Depay, die volgens Fabrizio Romano transfervrij mag vertrekken deze zomer, bleef de gehele wedstrijd op de bank. Atlético eindigt het seizoen op plaats vier en mag zich opmaken voor de Champions League.

Bijzonderheden:

Samuel Lino opende de score al in de negende minuut. De mee opgekomen linksback schoot van dichtbij raak na een strakke voorzet vanaf de flank van rechtsback Marcos Llorente. Een vroege tegenvaller voor Real Sociedad, dat het wel probeerde voor rust, maar de vroeg verkregen achterstand niet kon wegpoetsen in het eerste bedrijf.

Lino was kort na rust op weg naar de 0-2, maar de verdediger vond de defensie van Sociedad op zijn weg. Aan de andere kant probeerde de thuisclub het met pogingen van onder meer Sheraldo Becker, maar de gelijkmaker bleef uit. Ver in blessuretijd maakte Reinildo op aangeven van Álvaro Morata aan alle spanning een einde: 0-2. Dat was met tien man, want kort daarvoor ontving Saúl zijn tweede gele kaart. Een bevredigend einde van het seizoen dus voor Atlético.

???????????????????? Llorente trekt de bal na een soepele aanval over de vleugel voor en daar staat Samuel Lino die de uitploeg op voorsprong schiet!#ZiggoSport #LaLiga #RealSociedadAtleti pic.twitter.com/MamaHEFh2H — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 25, 2024

Real Sociedad - Atlético Madrid 0-2

9' 0-1 Samuel Lino (assist: Marcos Llorente)90+3 0-2 Reinildo (assist: Álvaro Morata)

