Atlético Madrid heeft dertig miljoen euro over om Spaans international los te weken

Atlético Madrid lijkt de nieuwe werkgever van Robin Le Normand te worden. Fabrizio Romano weet zondag te melden dat los Colchoneros de verdediger bijna binnen hebben. De Spaans international van Real Sociedad zou volgens Relevo zo'n dertig miljoen euro moeten kosten.

De transfer van Le Normand naar Atlético is al langere tijd op handen. De nummer vier van het afgelopen LaLiga-seizoen hoopt zich met meerdere centrumverdedigers te versterken deze zomer en de Sociedad-speler moet de eerste worden.

Le Normand en Atléti hebben reeds een akkoord bereikt over het te tekenen contract van de elfvoudig Spaans international. Alleen een eventuele stugge houding van Sociedad kan een transfer nog in de weg staan.

Relevo-journalist Matteo Moretto voegt toe dat er met de overgang waarschijnlijk een bedrag van rond de dertig miljoen euro gemoeid gaat. Le Normands contract beschikt over een afkoopsom van vijftig miljoen euro, maar Atlético denkt dus met een aanzienlijk lager bedrag een deal te kunnen beklinken.

Le Normand, die ook over de Franse nationaliteit beschikt, staat sinds de zomer van 2016 onder contract bij Sociedad. De ploeg uit San Sebastian nam hem destijds transfervrij over uit de jeugdopleiding van Stade Brest.

In Madrid lijkt Le Normand de opvolger te worden van Mario Hermoso, die over een aflopend contract beschikt. Dit gaat hij niet verlengen en als we La Gazzetta dello Sport mogen geloven, gaat Napoli profiteren van de aanstaande transfervrije status van Hermoso.

