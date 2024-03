Atlético Madrid - FC Barcelona: Memphis Depay staat voor nieuwe grote uitdaging

De topcompetities in Europa naderen langzamerhand hun ontknoping en iedere week worden de belangen groter. Of het nu gaat om degradatie, het kampioenschap of een Europees ticket: de spanning is voelbaar. Voetbalzone werpt een blik op de Wedstrijden van de Week in de top vijf competities van Europa: de Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga en Ligue 1. Dit weekend staat in Spanje de topper tussen FC Barcelona en Atlético Madrid op het programma, strijdt Luton Town voor misschien wel zijn laatste echte kans om degradatie te ontlopen en moet Atalanta de aanval van Fiorentina zien af te slaan.

Premier League

Wedstrijd van de Week: Luton Town - Nottingham Forest (Zaterdag, 14:00 uur. Uitzending: Viaplay)

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Op papier is Luton Town - Nottingham Forest niet het grootste affiche, maar gezien de spanning onderaan de ranglijst van de Premier League is het een zeer cruciale wedstrijd. Luton Town staat momenteel op plek achttien en moet minimaal één plek stijgen om zich te handhaven. De zeventiende plaats wordt momenteel bezet door uitgetekend Nottingham Forest, dat drie punten meer heeft dan the Hatters.

Luton leek woensdag op weg naar een overtuigende zege op AFC Bournemouth. Luton stond, mede dankzij een uitblinkende Tahith Chong, bij rust met 0-3 voor. Na de onderbreking ging het echter helemaal mis (4-3), waardoor Luton een mokerslag te verwerken kreeg. Toch krijgt de ploeg van manager Rob Edwards al snel de kans om die nederlaag weg te spoelen. Bij een nederlaag wordt de kans op degradatie een stuk groter voor Luton. “Zaterdag staat ons een grote wedstrijd te wachten. Als we onszelf niet kunnen opbrengen voor een wedstrijd als deze, dan is er iets mis", blikte Edwards alvast vooruit na de nederlaag tegen Bournemouth.

Nottingham verloor zijn laatste drie Premier League-duels en is er alles aan gelegen om die reeks tot een einde te brengen. Nottingham wist slechts 2 van zijn laatste 24 uitduels in de Premier League te winnen (16 nederlagen, 6 gelijke spelen). De laatste keer dat Nottingham op bezoek ging op Kenilworth Road, in april 2022 in de Championship, verloren the Tricky Trees met 1-0. Ook de laatste ontmoeting op het hoogste niveau in Luton, in april 1992, ging verloren (2-1).

Eerder dit seizoen kreeg Nottingham in eigen huis al een klap te verwerken van Luton. Chris Wood leek Nottingham naar een 2-0 zege te schieten, totdat Chiedozie Ogbene en Elijah Adebayo in de laatste tien minuten een punt uit het vuur sleepten voor Luton. De rentree van Wood, die lange tijd kampte met een dijblessure, is in ieder geval zeer goed nieuws voor Nottingham. De Nieuw-Zeelander was dit seizoen ondanks zijn blessure al goed voor acht Premier League-treffers.

Afwezig (Luton Town): Joe Johnson, Gabriel Osho, Mads Andersen, Jacob Brown, Albert Lokonga, Elijah Adebayo, Dan Potts, Marvelous Nakamba, Amari'i Bell, Tom Lockyer.

Onzeker: Tahith Chong.

Afwezig (Nottingham Forest): Gonzalo Montiel, Nuno Tavares.

Onzeker: Giovanni Reyna, Ola Aina.

Luton-manager Rob Edwards na de ongelooflijke nederlaag tegen Bournemouth.

LaLiga

Wedstrijd van de Week: FC Barcelona - Atlético Madrid (Zondag, 21:00 uur. Uitzending: Ziggo Sport Select)

De absolute kraker in LaLiga dit weekend is Atlético Madrid - FC Barcelona. De Madrilenen leven na de absolute thriller in de Champions League tegen Inter nog op een roze wolk. Na de 1-0 nederlaag in Milaan en de 0-1 achterstand in Madrid leek het doek te vallen voor Atlético, totdat Antoine Griezmann en invaller Memphis Depay een verlenging afdwongen. Na strafschoppen bleek de ploeg van trainer Diego Simeone vervolgens te sterk voor de Milanezen. Atlético is in de volgende ronde gekoppeld aan Borussia Dortmund.

In LaLiga gaat het de laatste tijd echter wat moeizamer. Zo werd er onlangs gelijkgespeeld tegen hekkensluiter Almería (2-2) en ging de ploeg van Simeone met 2-0 onderuit bij nummer achttien Cádiz. Mede daardoor staan los Colchoneros vierde in LaLiga, op slechts twee punten van naaste achtervolger Real Sociedad. Een nederlaag tegen Barça kan aardig wat gevolgen hebben voor een entreebewijs voor de Champions League, waarin de ploeg het dit seizoen in de kwartfinale opneemt tegen Borussia Dortmund.

Net als Atlético bewaart ook Barcelona goede herinneringen aan zijn midweekse Champions League-avontuur. Na het 1-1 gelijkspel in Napels werd Napoli in Barcelona wel verslagen: 3-1. De Catalanen zijn in de kwartfinale gekoppeld aan Paris-Saint Germain. In de competitie leeft de ploeg van trainer Xavi een beetje in niemandsland.

Barça staat acht punten achter koploper Real Madrid, terwijl het gat naar nummer vijf Real Sociedad eveneens acht punten bedraagt. Barcelona zal hopen dat Real Madrid en het als tweede geklasseerde Girona punten laten liggen om toch nog kans te houden op de titel. Zelf zal het dan moeten winnen in Cívitas Metropolitano. De statistieken spreken in het voordeel van Barcelona, dat zijn laatste vier onderlinge ontmoetingen met de hoofdstedelingen wist te winnen.

Afwezig (Atlético Madrid): José María Giménez, Thomas Lemar, Vitolo.

Onzeker: -

Afwezig (FC Barcelona): Frenkie de Jong, Pedri, Gavi, Alejandro Balde.

Onzeker: Marcos Alonso, Ferran Torres.

Memphis Depay was naast zijn 2-1 tegen ook belangrijk met een rake strafschop in de penaltyserie tegen Inter.

Bundesliga

Wedstrijd van de Week: Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt (Zondag, 17:30 uur. Uitzending: Viaplay)

Borussia Dortmund plaatste zich midweeks vrij overtuigend ten koste van PSV voor de kwartfinale van de Champions League, het toernooi waar die Borussen volgend seizoen mogelijk helemaal niet aan deelnemen. De club staat momenteel nog wel op de vierde plaats, maar de voorsprong op nummer vijf RB Leipzig bedraagt voor aanvang van de 26ste speelronde in de Bundesliga slechts één punt.

Dortmund weet bovendien dat Eintracht Frankfurt zich nog kan mengen in de strijd om plek vier. Die Adler staan momenteel zeven punten achter Dortmund. Bovendien is de ploeg van trainer Edin Terzic niet geheel ongeschonden uit het duel met PSV gekomen. Zo heeft Jadon Sancho dijklachten opgelopen en viel Julian Ryerson al voor aanvang van het duel met PSV geblesseerd weg. Bovendien is sterkhouder Marcel Sabitzer niet beschikbaar na zijn directe rode kaart vorige week bij Werder Bremen (1-2).

Zodoende lijken er voor Frankfurt mogelijkheden te liggen in het Signal Iduna Park. De ploeg van trainer Dino Toppmöller won bovendien zijn laatste twee wedstrijden, van FC Heidenheim (1-2) en TSG Hoffenheim (3-1), waardoor het goede gevoel aanwezig is bij de club. Dat goede gevoel is ook een positief gevolg van de laatste zes wedstrijden, waarin Frankfurt ongeslagen bleef. Voorin zal Frankfurt vertrouwen op Omar Marmoush, die tegen Hoffenheim alweer zijn tiende doelpunt van het seizoen maakte. Ook Mario Götze, ex-Dortmund, maakte in dat duel indruk met een treffer en een assist.

Afwezig (Borussia Dortmund): Samuel Bamba, Julian Ryerson, Sébastien Haller, Marcel Sabitzer.

Onzeker: Jadon Sancho.

Afwezig (Eintracht Frankfurt): Sebastian Rode, Sasa Kalajdzic, Mehdi Loune.

Jadon Sancho, tegen PSV nog trefzeker, is onzeker voor het duel met Eintracht Frankfurt.

Serie A

Wedstrijd van de Week: Atalanta - Fiorentina (Zondag, 18:00 uur. Uitzending: Ziggo Sport Voetbal)

Alhoewel Inter - Napoli het grootste affiche is van de 29ste speelronde in de Serie A, kiest Voetbalzone voor een andere Wedstrijd van de Week: Atalanta - Fiorentina. Beide ploegen zijn hevig verwikkeld in de strijd om een Europees ticket. Allereerst Atalanta: voor aanvang van de speelronde bedraagt de achterstand van de ploeg van Gian Piero Gasperini op nummer vier Bologna vier punten, terwijl ook Roma (48 om 47 punten) nog een plek hoger staat dan nummer zes Atalanta. Volop Champions League-mogelijkheden dus nog voor Atalanta, dat zich echter weinig puntenverlies meer kan veroorloven.

Gli Orobici boekten donderdag Europees succes, door Sporting Portugal uit te schakelen in de achtste finales van de Europa League. Teun Koopmeiners begon tegen de Portugezen nog op de bank, maar wordt (uiteraard) terugverwacht in de basisopstelling van Atalanta, waar de ex-AZ’er is uitgegroeid tot sterspeler. Koopmeiners was vorig weekend nog één van de grote sterren van de afgelopen speelronde dankzij zijn dubbelslag tegen Juventus (2-2).

Bij Fiorentina zullen er na afgelopen weekend ongetwijfeld revanchegevoelens leven. La Viola was tegen het onder Daniele De Rossi getransformeerde AS Roma in grote delen van de wedstrijd de betere ploeg en leek op weg naar een verdiende 2-1 zege. Totdat Diego Llorente diep in blessuretijd plots opdook in de zestien van Fiorentina en de bal via de onderkant van de lat in het doel werkte (2-2). Een enorme tegenvaller voor Fiorentina, dat daardoor de aansluiting met de top zes enigszins verloor.

Toch is er nog genoeg reden tot hoop voor de ploeg van Vincenzo Italiano. Fiorentina staat vier punten achter Atalanta, dat momenteel een Conference League-ticket in handen heeft op de zesde plaats. Bij een zege nadert Fiorentina Atalanta tot op één punt. In dat geval komen ook AS Roma en Bologna weer in zicht, waardoor er wellicht nog meer in het verschiet ligt voor de club uit Florence. Tegenvaller voor Fiorentina is het ontbreken van Giacomo Bonaventura. De aanvallende middenvelder pakte tegen Roma geel en is dus geschorst.

Afwezig (Atalanta): -

Onzeker: -

Afwezig (Fiorentina): Oliver Christensen, Giacomo Bonaventura.

Onzeker: Christian Kouamé.

Teun Koopmeiners: de sterspeler van Atalanta.

Ligue 1

Wedstrijd van de Week: RC Lens - OGC Nice (Zaterdag, 21:00 uur. Uitzending: Ziggo Sport Docu)

De strijd om plek vier in Frankrijk is dit seizoen razend spannend. Voor aanvang van speelronde 26 wordt die plek bezet door Lille OSC, dat echter allerminst zeker is van die plek. De club uit Noord-Frankrijk voelt de hete adem van RC Lens, OGC Nice én Olympique Marseille in de nek. Uitgerekend Lens en Nice nemen het dit weekend tegen elkaar op, in wat een ware thriller belooft te worden. Lens staat in punten gelijk met Lille (42), terwijl Nice en Marseille volgen met respectievelijk 40 en 39 punten.

Lens boekte vorig seizoen een cruciale zege op Stade Brest, de nummer twee van de Ligue 1 (1-0). De achterstand op Brest bedraagt nu slechts vier punten, al moet de ploeg van trainer Franck Haise ook achterom kijken. Met name Nice is een serieuze concurrent om plek vier, die aan het eind van de rit recht geeft op een ticket voor de voorronde van de Champions League. Lens moet het zaterdagavond tegen Nice overigens stellen zonder Haise, die geschorst moet toekijken. De opmars van Lens is in ieder geval opmerkelijk te noemen. Vanaf speelronde zes wist alleen Paris Saint-Germain meer punten te verzamelen dan Lens.

Dat OGC Nice nog meedoet om een Champions League-ticket, hebben de Zuid-Fransen voornamelijk te danken aan hun uitstekende seizoenstart. De ploeg van onder meer ex-PSV’er Pablo Rosario is namelijk al zes wedstrijden zonder zege in de Ligue 1. Daar kwam midweeks bovendien de uitschakeling in de Coupe de France bovenop, al kwam de nederlaag bij Paris Saint-Germain niet als een verrassing (3-1).

Met name Marcin Bulka zal de wedstrijd tegen PSG willen vergeten. De Poolse goalie ging tweemaal opzichtig de fout in. In de Ligue 1 wist de ploeg van trainer Francesco Farioli al zeven uitwedstrijden op rij niet te winnen, waardoor een zege bij Lens niet in de lijn der verwachting ligt. Nice zal zich zeer snel moeten herpakken om kans te houden op een Champions League-ticket. Rosario is overigens basisspeler bij Nice. De Amsterdammer kwam dit seizoen al 22 keer uit in de Ligue 1. Een doelpunt of assist zat er vooralsnog niet in voor de 27-jarige controleur.

Afwezig (RC Lens): Massadio Haïdara, Deiver Machado, Jhoanner Chávez, Jimmy Cabot.

Onzeker: -

Afwezig (OGC Nice): Sofiane Diop, Valentin Rosier.

Onzeker: Marcin Bulka.

Pablo Rosario is een vaste basisspeler bij OGC Nice.

Bekijk Luton Town - Nottingham Forest live op Viaplay!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties