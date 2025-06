Atlético Madrid en Napoli tonen serieuze interesse in aanvaller van Liverpool

Federico Chiesa keert deze zomer mogelijk terug in Italië. Diario AS weet te melden dat landskampioen Napoli interesse heeft in de aanvaller, die bij Liverpool amper aan spelen toekomt. Ook uit Spanje is er interesse in Chiesa.

Met het oog op het WK 2026 wil Chiesa veel meer aan spelen toekomen dan hij het afgelopen seizoen deed onder Arne Slot. De multifunctionele Italiaan kwam, mede door blessureleed, tot slechts 466 speelminuten.

Wanneer Chiesa fit was, kwam hij vaak niet van de bank af. Wanneer dat wel gebeurde, bleef zijn speeltijd vaker wel dan niet beperkt tot tien minuten of minder.

De enige twee keren dat Chiesa negentig minuten op het veld stond, was in de FA Cup tegen Plymouth Argyle en in de Champions League tegen PSV. Liverpool was toen al zeker van de eerste plaats in de competitiefase.

Napoli roert zich stevig op de transfermarkt en staat op het punt om Kevin De Bruyne binnen te hengelen. Daarnaast heeft de landskampioen interesse in onder meer Kenneth Taylor en Noa Lang.

Het salaris van Chiesa kan echter een knelpunt vormen. De 27-jarige international verdient een stevige boterham op Anfield, waardoor er ook gesproken wordt over een huurtransfer. Chiesa heeft een contract tot medio 2027 in Liverpool.

Bij Atlético houdt men ernstig rekening met het vertrek van Ángel Correa, die nog eenjarig contract heeft in de hoofdstad van Spanje. Chiesa wordt nadrukkelijk genoemd als potentiële vervanger, maar ook Fábio Silva (Wolverhampton Wanderers) en Nick Woltemade (VfB Stuttgart) staan op het lijstje.