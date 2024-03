Atlético Madrid door in CL dankzij heldenrol Memphis Depay en misser Klaassen

Atlético Madrid heeft zich ten koste van Inter geplaatst voor de kwartfinale van de Champions League. Nadat het heenduel in Milaan in 1-0 eindigde moest Atleti minimaal één doelpunt maken om een verlenging af te dwingen. Dat werden er twee na de openingstreffer van Federico Dimarco, maar toch slaagde Atlético erin om in de reguliere speeltijd te winnen dankzij Antoine Griezmann en Memphis Depay: 2-1. In de verlenging werd er niet gescoord, waardoor er een strafschoppenserie aan te pas moest komen. Daarin bleken missers van Alexis Sánchez en Davy Klaassen en Lautaro Martínez fataal voor Inter.

Het beste nieuws voor Atlético voor de aftrap was ongetwijfeld de terugkeer van Griezmann. De topscorer aller tijden van los Colchoneros viel in het heenduel uit met een enkelblessure en kwam daarom tot woensdagavond niet meer in actie. Griezmann vormde een spitsenkoppel met Álvaro Morata, waardoor Memphis op de bank begon. Davy Klaassen zat bij Inter eveneens op de bank; Stefan de Vrij en Denzel Dumfries stonden wél aan de aftrap. Lautaro Martínez en Marcus Thuram waren de spitsen van i Nerazzurri.

De openingsfase was duidelijk voor Atlético, dat in de persoon van Samuel Lino voor het eerste gevaar zorgde. De Braziliaan zag dat Inter-goalie Yann Sommer tot het uiterste moest gaan om de bal uit de verre hoek te houden. Inter liet zich een beetje overrompelen, al zorgde Dumfries wel voor de nodige nervositeit in Cívitas Metropolitano. De rechtervleugelverdediger had een zee aan ruimte voor zich en schoot tot tweemaal toe uit een lastige hoek op Jan Oblak.

Inter stond, zoals het eigenlijk het hele seizoen al staat, verdedigend sterk. Aan aanvallen dachten de Milanezen echter amper. Spelmakers Hakan Çalhanoglu en Nicolò Barella probeerden openingen te forceren, zonder resultaat. Atlético speelde avontuurlijker, al leverde dat, behoudens een kopbal van Morata, niets op. Aan de andere kant was het plotseling raak. De Vrij vond Lautaro op links. De Argentijn gaf mee in de loop van Barella, die op zijn beurt teruglegde op Dimarco. De linkspoot rondde met rechts keurig af: 0-1.

Toch keerde de hoop al snel terug in de harten van de Atleti-fans. Een voorzet vanaf rechts van Nahuel Molina op Morata leverde eerst nog niets op. Koke bracht de bal terug in de zestien en omdat Benjamin Pavard de bal volledig miste, kreeg Griezmann de kans om van dichtbij de verre hoek te vinden. Bij de voorzet van Molina leek Morata even buitenspel te hebben gestaan, maar een hangend voetje van De Vrij maakte het doelpunt van Griezmann rechtsgeldig: 1-1.

Vlak na rust leidde een prima actie van Marcos Llorente bijna de 2-1 in. De Spanjaard zette door over de rechterkant en legde prima terug op Griezmann, die werd gedwongen met zijn mindere rechter te schieten. In de korte hoek kon Sommer redding brengen. Llorente was een gevaar op de rechterflank en zorgde met een strakke pass voor een nieuwe mogelijkheid voor Atlético. Dit keer was Morata de eindbestemming, maar de Spanjaard kreeg de bal net iets te veel achter zich en schoot hoog over. Griezmann, die achter Morata stond, stond er beter voor.

Er gebeurde weinig spectaculairs in de tweede helft en dat kwam mede door Inter, dat uitstekend gegroepeerd stond. De tijd tikte weg in het voordeel van de Milanezen, die Diego Simeone tien minuten voor tijd zagen ingrijpen door Memphis en Pablo Barrios te brengen voor Morata en Molina. Memphis stond koud in het veld toen hij gezocht werd door Llorente. De Oranje-international kwam uiteindelijk tot een ongevaarlijke kopbal.

Aan de andere kant kreeg Barella een van de spaarzame kansen van Inter na rust. Het ontbrak bij de spelverdeler echter aan kracht bij zijn inzet, waardoor Oblak kon redden. Vijf minuten voor tijd was collega-doelman Sommer volledig kansloos bij een schot van Memphis aan de andere kant. Tot ontsteltenis van Metropolitano belandde zijn kiezelharde schot tegen de paal.

Lang hoefden de supporters niet te treuren. Bij de eerstvolgende kans voor Memphis was het alsnog raak. De aanvaller draaide weg bij De Vrij en rondde af in de verre hoek: 2-1. Rodrigo Riquelme had Atlético vlak voor tijd naar de kwartfinale moeten schieten, ware het niet dat hij in volledige vrijheid over schoot.

?????????????? ???????? ??????! ?? Nog geen 10 minuten in het veld en hij schiet Atlético op een 2-1 voorsprong.. en dus een mogelijke verlenging ??#ZiggoSport #UCL #ATMINT pic.twitter.com/YQ73IvQCcX — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 13, 2024

Verlenging

In de verlenging leek Atleti nog bij te moeten komen van de enorme kans van Riquelme. Inter was de bovenliggende partij in de openingsfase van de eerste helft van de verlenging en liet zelf ook een enorme kans liggen. Yann Bisseck gaf scherp voor op Thuram, die in volledige vrijheid over kopte. Aan de andere kant was Memphis dicht bij zijn tweede, ware het niet dat hij van dichtbij tegen Sommer schoot. Ook Lautaro kreeg nog voor het einde van de eerste helft een dot van een kans. De Argentijn kopte van dichtbij net naast, tot ontsteltenis van onder meer toeschouwer Christian Vieri.

Ook in de tweede helft van de verlening klopte Inter nadrukkelijker op de deur dan Atlético, al leverde dat offensief, buiten twee schoten van Çalhanoglu, niets op. De krachten vloeiden langzamerhand weg bij beide ploegen en dus moesten strafschoppen de winnaar bepalen.

Strafschoppen

Çalhanoglu: raak (0-1)

Memphis: raak (1-1)

Alexis Sánchez: mis (1-1)

Saúl Ñíguez: mis (1-1)

Klaassen: mis (1-1)

Riquelme: raak (2-1)

Acerbi: raak (2-2)

Correa: raak (3-2)

Lautaro: mis (3-2)

