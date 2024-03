Atlético Madrid dankt Álvaro Morata en Jan Oblak tegen stug Real Betis

Atlético Madrid heeft prima zaken gedaan in de strijd om een plek bij de eerste vier in LaLiga. De ploeg van trainer Diego Simeone won in het eigen Cívitas Metropolitano met 2-1 van Real Betis. Atlético zat dankzij een eigen doelpunt van Rui Silva en een treffer van Álvaro Morata bij rust op rozen. Na rust bracht William Carvalho de spanning terug in de wedstrijd, maar de ploeg uit Sevilla wist geen resultaat over te houden aan het duel. Atlético staat nu steviger vierde, terwijl Betis nog altijd de zesde plaats bekleedt.

Aan de kant van los Colchoneros mocht Memphis Depay starten. De Oranje-international vormde een koppel met Morata. Op de flanken in het 3-5-2-systeem van Simeone moesten Samuel Lino en Marcos Llorente voor de aanvoer naar voren zorgen. Antoine Griezmann was er wegens een enkelkwetsuur nog altijd niet bij. Bij Real Betis was Willian José de eenzame spits. Onder meer Nabil Fekir en Isco moesten geblesseerd toekijken bij de Andalusiërs.

Atlético begon prima en kwam al in de derde minuut op voorsprong. Na een vlotte aanval werd Memphis bediend aan de rechterkant. De aanvaller zette voor op Mario Hermoso, waarna de bal in het net belandde. De centrumverdediger claimde het doelpunt en wees dankbaar naar Memphis, maar uit de herhaling bleek dat doelman Rui Silva de bal als laatste raakte: 1-0.

Na een half uur had Atlético de voorsprong moeten verdubbelen. Morata werd door Rui Silva neergehaald in de zestien en na een VAR-check wees arbiter Cesar Soto Grado naar de stip. Morata ging zelf achter de bal staan, maar zag Rui Silva zijn fout corrigeren door de elfmetertrap kundig te keren.

Vlak voor rust zag Memphis zijn schot dusdanig van richting veranderd worden, dat de bal de rechterhoek in leek te gaan. Doelman Rui Silva kon de bal nog maar net uit de hoek tikken. Uit de daaropvolgende hoekschop moest de Portugees alsnog vissen. Een hard schot van Rodrigo De Paul kon slechts deels verwerkt worden door Rui Silva, die moest toezien hoe de rebound werd binnengeprikt door Morata: 2-0.

Betis dronk in de rust sterke Spaanse thee en ging de tweede helft met hernieuwde energie in. Het leidde na een uur tot de aansluitingstreffer van William Carvalho, die Jan Oblak kansloos liet met een heerlijk gekruld schot: 2-1. Betis ging op jacht naar de gelijkmaker, die er ook bijna kwam. Oblak liet echter zien een van de beste doelmannen ter wereld te zijn, door een schot van Guido Rodríguez op wonderbaarlijke wijze tegen de paal te tikken.

In de slotfase wist Betis de gelijkmaker niet meer te forceren, mede doordat het achterin bij Atlético vrij goed stond. Simeone wilde een extra slot op de deur en bracht Stefan Savic voor Morata, en dat bleek een goede zet. Ook met de Montenegrijn binnen de lijnen wist Betis niet meer te scoren.

