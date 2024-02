Atlético-legende Godín (38) breekt voetbalpensioen plots af en tekent contract

Diego Roberto Godín Leal, beter bekend als Godín, is weer profvoetballer. De 38-jarige centrumverdediger, die jarenlang furore maakte bij Atlético Madrid, heeft tot het einde van 2024 getekend bij Porongos FC in zijn geboorteland Uruguay. Daardoor keert Godín na bijna zeventien jaar terug in het Uruguayaanse voetbal.

Porongos FC speelt echter niet op het hoogste niveau in Uruguay. Met zijn nieuwe werkgever gaat Godín jagen op de Copa Nacional de Clubes de OFI. In Uruguay was de routinier eerder actief voor Defensor Sporting, CA Cerro en Nacional, alvorens hij de overstap maakte naar Europa.

?????? ¡Bienvenido a Porongos, Diego! Diego Godín formará parte del plantel de Primera División en la temporada 2024 ????????? pic.twitter.com/1YfUhDTL9X — PORONGOS (@porongosoficial) February 20, 2024

Godín speelde drie jaar voor Villarreal, waarna hij voor 8 miljoen euro werd opgepikt door Atlético Madrid. Dat bleek een gouden zet voor de club uit de Spaanse hoofdstad. Bij los Rojiblancos groeide Godín uit tot een clublegende. In totaal speelde de fysieke stopper liefst 389 officiële duels in dienst van de Madrilenen.

Met Atlético Madrid legde Godín beslag op LaLiga (1x), de UEFA Supercup (3x), de Europa League (2x), de Copa del Rey (1x) en de Spaanse Supercup (1x). Na negen trouwe dienstjaren verliet Godín de Spaanse topclub in 2019 transfervrij voor een dienstverband bij Internazionale.

In Milaan was Godín minder succesvol dan bij Atlético Madrid. Het dienstverband bij i Nerazzurri duurde dan ook korter dan gepland. Na één seizoen maakte de Uruguayaan een binnenlandse transfer naar Cagliari, zijn laatste klus in Europa.

Godín speelde nog anderhalf jaar voor Cagliari, waarna hij in januari 2022 naar Brazilië vertrok om bij Atlético Mineiro te gaan spelen. Na slechts negen officiële wedstrijden maakte Godín in de zomer van 2022 de overstap naar Vélez Sarsfield, dat uitkomt op het hoogste niveau van Argentinië.

In juli vorig jaar kondigde Godín als speler van Vélez Sarsfield zijn voetbalpensioen aan, maar op die beslissing komt hij nu terug. Daardoor lijkt het erop dat de rechtspoot zijn carrière alsnog in zijn geboorteland gaat afsluiten. Porongos FC heeft de 161-voudig international van Uruguay toch weer kunnen verleiden.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties