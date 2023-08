Atlético bevestigt blessure van Memphis: dreun voor Oranje en Koeman

Woensdag, 30 augustus 2023 om 17:05 • Noel Korteweg • Laatste update: 17:44

Memphis Depay heeft een blessure opgelopen in het uitduel met Rayo Vallecano (0-7) en ligt ‘de komende weken’ uit de roulatie, zo meldt Marca. Daardoor ontbreekt de 29-jarige aanvaller van Atlético Madrid dus bij het Nederlands elftal voor de wedstrijden tegen Griekenland en Ierland. Los Rojiblancos bevestigen dat de Oranje-international een spierblessure in zijn rechterdijbeen heeft opgelopen en aan zijn revalidatie is begonnen.

Memphis was afgelopen maandag nog verantwoordelijk voor de 0-2 van Atlético tijdens het uitduel met stadgenoot Vallecano. De 88-voudig international van Oranje moest twintig minuten later echter vervangen worden door Álvaro Morata wegens een spierblessure. Hoewel Memphis zelfstandig van het veld kon lopen, was wel direct duidelijk dat de kwetsuur serieus was.

??????, Memphis haalt het einde van de eerste helft niet! ?? En dat kan wel eens slecht nieuws betekenen voor @OnsOranje.. ???#ZiggoSport #LaLiga #RayoAtleti pic.twitter.com/HRExFjTclh — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 28, 2023

Nu is dus bekend geworden dat het om een blessure in zijn rechterdijbeen gaat en de rechtspoot de komende weken afwezig is. In Spanje, en vooral bij Atlético, nemen de zorgen over de fitheid van Memphis toe, zo klinkt het. Vorig seizoen ontbrak de behendige aanvaller in 11 van de 21 wedstrijden wegens een blessure en nu is het vroeg in het seizoen opnieuw foute boel.

Ronald Koeman kan de komende interlandperiode dus niet beschikken over Memphis, die in de zomer ook al ontbrak tijdens de wedstrijden in de Nations League wegens een kuitblessure. De bondscoach kan ook een streep door de naam van Justin Bijlow zetten. De 25-jarige doelman van Feyenoord liep twee weken geleden een polsbreuk op.