Zinderende Madrileense derby met zes goals valt ten prooi aan Atlético

Atlético Madrid heeft zich donderdagavond geplaatst voor de kwartfinale van de Copa del Rey. De ploeg van trainer Diego Simeone was na verlenging te sterk voor stadgenoot en aartsrivaal Real Madrid: 4-2. Antoine Griezmann, die nagenoeg de hele wedstrijd onzichtbaar was, maakte in de verlenging zijn 175ste goal in het shirt van Atlético.

FC Barcelona, Real Mallorca, Sevilla, Real Sociedad, Celta de Vigo, Athletic Club en Girona wisten zich al te plaatsen voor de laatste acht van het Spaanse bekertoernooi en dus was het aan Atlético en Real om uit te maken wie de kwartfinale zou completeren.

Het eerste wapenfeit van de wedstrijd kwam van de voet van Jude Bellingham. De middenvelder vocht zich langs twee tegenstanders, poortte Axel Witsel en schoot snoeihard tegen de onderkant van de lat. De rebound was niet besteed aan Vinícius Júnior.

Ook het tweede gevaar kwam van de ploeg van Carlo Ancelotti. Rodrygo en Vinícius namen het vijandelijke doel onder vuur, maar zagen Jan Oblak redding brengen. Vijf minuten voor rust sloeg Atlético wel toe. Antonio Rüdiger verlengde de bal ongelukkig tot bij Samuel Lino, die van dichtbij kon afronden: 1-0.

Waar Atlético dacht met een minimale voorsprong de rust in te gaan, trok Real de stand in de blessuretijd van de eerste helft gelijk. Oblak kwam uit zijn doel bij een indraaiende vrije trap van Luka Modric, maar sloeg de bal, tot verbazing van zijn verdedigers, in het eigen doel: 1-1.

Direct na rust was het opnieuw Vinícius die gevaarlijk opdook voor het vijandelijke doel. De buitenspeler probeerde het met een vlammend schot in de korte hoek, maar vond Oblak op zijn weg. Atlético was wel scherp voor de goal.

Na een klein uur spelen ontstond er een misverstand tussen Rüdiger en reservedoelman Andriy Lunin, waarna Alvaro Morata dankbaar profiteerde: 2-1. Real raakte vervolgens de lat via Rodrygo en kwam langszij via Joselu. De invaller kopte raak op aangeven van Bellingham: 2-2.

Beide ploegen kregen kansen om het duel in de absolute slotfase alsnog te beslissen, maar slaagden daar niet in, waardoor een verlenging uitkomst moest bieden. Daarin bleek Atlético te sterk door een schitterende solo van Griezmann en een goal van Rodrigo Riquelme op aangeven van Memphis Depay.

