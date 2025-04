Athletic Club blijft dromen van Europa League-finale in eigen stadion na zege op Rangers

Athletic Club ligt nog altijd op schema om de Europa League-finale in eigen stadion te spelen. De Basken waren in San Mamés met 2-0 te sterk voor Rangers FC en dat was na het 0-0 gelijkspel op Ibrox meer dan voldoende. Oihan Sancet en Nico Williams haalden de trekker over voor de ploeg van Ernesto Valverde.

De beginfase was voor Athletic, dat naar voren werd gestuwd door zijn supporters en zich meermaals meldde in en rondom de zestien van Rangers. De Spaanse storm ging echter wat liggen, en Rangers kwam wat meer aan voetballen toe. Voormalig Eredivisionist Cyriel Dessers werd in de zestien vastgehouden, zo was te zien aan de grote scheur in zijn shirt. De Belg kreeg geen strafschop, wel geel voor mekkeren.

Athletic herstelde zich enigszins en kreeg een vrije trap op een veelbelovende plek vlak buiten de zestien na een overtreding op spits Maroan Sannadi. Álex Berenguer wist de Juninho in zichzelf niet naar boven te halen en schoot teleurstellend hoog over.

De volgende poging van Berenguer was een stuk beter. Op het puntje van de zestien zocht hij de verre hoek, maar baalde hij toen zijn inzet nipt naast het doel belandde. De volgende kans was voor sterspeler Nico Williams. De Spanjaard had een vrijwel leeg doel voor zich, maar schoot tot ongeloof van San Mamés naast.

In de blessuretijd van de eerste helft was het alsnog feest voor thuissupporters. Athletic kreeg een strafschop nadat Harry Souttar een overtreding maakte op Sannadi, die zich slim voor het been van de Rangers-verdediger positioneerde. Sancet pakte zijn verantwoordelijkheid en verschalkte doelman Liam Kelly: 1-0.

Rangers kreeg zijn veruit grootste kans van de wedstrijd toen Nicolas Raskin van een meter of vijf van het Spaanse doel tegen de paal schoot. Even daarvoor werd Dessers opnieuw aan zijn shirt gehangen. Weer geen strafschop voor de ex-spits van onder meer NAC Breda en Feyenoord.

Een andere speler met een verleden in de Eredivisie, Václav Cerný, probeerde het vervolgens tevergeefs in de korte hoek. Athletic vergat te voetballen, wellicht door de druk die een mogelijke finale in eigen stadion met zich meebracht.

Tien minuten voor tijd schoot Nico Williams de Schotse Europa League-droom aan diggelen. Óscar de Marcos plantte het leer met bijzonder veel gevoel op het hoofd van de EK-ster, wiens kopbal te machtig bleek voor Kelly: 2-0.