Atalanta verslaat Sporting Portugal en doet Nederland een coëfficiëntenplezier

Atalanta heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van de Europa League. De ploeg van trainer Gian Piero Gasperini won met de nodige moeite met 2-1 van Sporting Portugal. Pedro Gonçalves zorgde nog voor een uitstekende start voor Sporting, dat na rust echter cruciale treffers van Ademola Lookman en Gianluca Scamacca moest slikken: 2-1. Na het 2-2 gelijkspel in Portugal was dat net voldoende voor Atalanta om verder te bekeren.

Aan de kant van Atalanta stonden er twee Nederlanders aan de aftrap: Mitchel Bakker en Marten de Roon. Teun Koopmeiners begon op de bank, net als Hans Hateboer. Jeremiah st. Juste was bij Sporting één van de drie centrale verdedigers.

Na een vrij saaie openingsfase kwam Atalanta via een scherpe voorzet van Aleksey Miranchuk gevaarlijk voor het doel van Sporting. De Rus legde de bal bij de tweede paal neer, waar hij Sead Kolasinac bereikte. De kopbal van de verdediger belandde op de bovenkant van de lat. Atalanta bleef de bovenliggende partij, al wist het zichzelf in het weinig enerverende duel niet te belonen.

Na ruim een half uur spelen kwam Sporting vrij plotseling op voorsprong. Pedro Gonçalves ging een één-tweetje aan met Viktor Gyökeres en rondde van dichtbij af: 0-1. Tegenvaller voor Sporting was het uitvallen van goudhaantje Gyökeres twee minuten later. De Zweed moest zich laten vervangen door Daniel Bragança.

Op slag van rust kwam Atalanta tot tweemaal toe dicht bij de gelijkmaker. Allereerst redde Sporting-goalie Franco Israel op een schot door het midden van Emil Holm, waarna ook Gianluca Scamacca zijn meerdere moest erkennen in de goalie van de Portugezen. Israel tikte de bal ternauwernood onder de lat vandaan.

Vlak na rust was het alsnog raak voor Atalanta. Een voorzet vanaf de rechterkant van Ederson schoot door tot bij de tweede paal, waar Lookman, mede door een mispeer van St. Juste, van dichtbij kon binnentikken: 1-1. Het bleek het benodigde recept voor Atalanta te zijn. Niet lang na de openingstreffer gaf Miranchuk behendig mee aan Scamacca, die van dichtbij voor de 2-1 tekende.

Sporting was vlak voor tijd nog tot tweemaal toe zeer dicht bij de gelijkmaker. Allereerst werkte Paulinho de bal op het doek van het doel en in minuut negentig was het opnieuw Paulinho die een grote kans liet liggen. Ditmaal kopte hij rakelings naast en dus zit het Europese avontuur er voor Sporting op. De nederlaag van Sporting komt Nederland goed uit gezien de strijd om plek zes op de coëfficientenranglijst.

