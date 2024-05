Atalanta heeft Champions League-ticket 4 dagen voor Europa League-finale binnen

Atalanta heeft zich geplaatst voor de groepsfase van de Champions League 2024/25. La Dea scoorde vlak na rust tweemaal tegen Lecce, dat met 0-2 verloor. Gianluca Scamacca en Charles De Ketelaere schoten raak voor Atalanta, dat vijfde staat en zes punten meer heeft dan AS Roma. Omdat het onderling resultaat leidend is, en de ploeg uit Bergamo beter was in de onderlinge ontmoetingen met de Romeinen (1-1, 2-1), is Atalanta komend seizoen verzekerd van tientallen miljoenen UEFA-euro's.

Aan de kant van Atalanta ontbrak Marten de Roon, die in de verloren Coppa Italia-finale tegen Juventus (1-0 nederlaag) geblesseerd raakte en ook de Europa League-finale, woensdag tegen Bayer Leverkusen, moet missen. Teun Koopmeiners ontbrak wegens een schorsing en Mitchel Bakker begon op de bank, waardoor Hans Hateboer de enige Nederlander was die aan de aftrap verscheen.

Atalanta begon goed in Lecce, waar Aleksey Miranchuk voor het eerste gevaar tekende. De Rus zag doelman Wladimiro Falcone knap redding brengen en ook vlak daarna greep hij uitstekend in, toen El Bilal Touré het met een wippertje probeerde.

Aan de overkant van het veld kreeg ook Juan Musso de kans zich te onderscheiden, door kansen van Antonino Gallo, Nikola Krstovic én Roberto Piccoli onschadelijk te maken.

In de open wedstrijd zouden beide ploegen met grote regelmaat gevaarlijk voor de doelen verschijnen. Zo stuitte Scamacca op Falcone en hoefde de doelman een minuut later net niet in actie te komen, daar de poging van Touré naast vloog. Krstovic had vlak voor rust de 1-0 op zijn schoen, maar de Montenegrijn zag zijn poging ternauwernood gekeerd worden.

Vlak na rust sloeg Atalanta tweemaal genadeloos toe. Allereerst stuurde Scamacca De Ketelaere diep. De Belg hield het hoofd koel en wipte de bal over Falcone heen: 0-1. Enkele minuten later zag Falcone er niet goed uit bij een hoekschop. De doelman schatte de situatie verkeerd in, kon de bal niet wegwerken en zag Scamacca optimaal profiteren met een kopbal: 0-2.

Hateboer had vlak na de 0-2 een assist achter zijn naam kunnen, en misschien wel moeten krijgen. De rechtervleugelverdediger legde de bal met zijn hoofd panklaar voor Miranchuk, die zijn voet niet goed achter de bal kreeg en Falcone de gelegenheid gaf om te redden.

Ook invaller Bakker, die een kwartier voor tijd binnen de lijnen kwam, had zijn naam op het scorebord kunnen schieten. Het ontbrak de ex-Ajacied echter aan geluk bij de afwerking en dat gold ook voor Berat Djimsiti, die over kopte uit een hoekschop. De voorsprong van Atalanta kwam echter nooit meer in gevaar, al moest Musso nog wel fraai redden op een vrije trap van Piccoli.

