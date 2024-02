‘Astronomisch bedrag onthuld dat Barcelona verlangt voor Frenkie de Jong’

FC Barcelona heeft het prijskaartje vastgesteld voor Frenkie de Jong indien de middenvelder besluit om zijn contract niet te verlengen. Volgens informatie van Mundo Deportivo moet de Nederlander minimaal 100 miljoen euro opleveren.

De Spaanse sportkrant benadrukt dat de bal momenteel bij De Jong ligt. De 54-voudig international van Oranje heeft drie maanden geleden een aanbod gekregen om zijn tot medio 2026 lopende contract te verlengen, maar heeft nog geen beslissing genomen.

Indien De Jong besluit om niet op het aanbod in te gaan, gaat Barcelona hem niet tegen zijn wil bij de club houden. Wel moeten geïnteresseerde clubs dan met een flinke transfersom over de brug komen.

Barcelona is namelijk niet van plan om De Jong voor minder dan 100 miljoen euro van de hand te doen. Het gegeven dat de middenvelder goed in de markt ligt in de Premier League versterkt dat gevoel.

Barça is zich bewust van de hoogte van het bedrag. De club is echter van mening dat De Jong het waard is, gelet op wat andere clubs recent hebben betaald voor middenvelders met 'een mindere status'.

Zo betaalde Chelsea 120 miljoen euro voor Enzo Fernández en 116 miljoen voor Moisés Caicedo. Beide spelers werden vorig jaar aangetrokken door de Londense grootmacht.

Van Chelsea en Manchester United wordt verwacht dat ze bereid zullen zijn om het gewenste bedrag op tafel te leggen, mocht De Jong daadwerkelijk op de markt komen. Ook Manchester City toonde in 2019 al eens interesse.

Afgelopen zomer leek het even tot een breuk te komen tussen De Jong en Barcelona, toen Erik ten Hag hem verleidde om naar Man United te komen. De Jong was echter vastberaden om te slagen in Catalonië en weigerde te vertrekken.

De Jong maakte in de zomer van 2019 voor 75 miljoen euro exclusief bonussen de overstap van Ajax naar Barcelona. In vierenhalf seizoen wist hij eenmaal landskampioen te worden, de beker te winnen en de Spaanse Supercup.

