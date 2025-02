Aston Villa presenteert concurrent voor Donyell Malen: huurdeal met koopoptie van 40 miljoen

Marcus Rashford maakt het seizoen af bij Aston Villa, zo meldt de club via de eigen kanalen. De 27-jarige Engelsman had bij Manchester United onder trainer Rúben Amorim geen uitzicht meer op speeltijd en kon op zoek naar een nieuwe club. Villa heeft ook een optie tot koop bedongen.

Villa kreeg van trainer Unai Emery de opdracht om door te pakken op Rashford. De Spanjaard ziet in hem een van de beste buitenspelers van de wereld en is ervan overtuigd dat hij Rashford kan helpen om zijn beste vorm weer terug te vinden.

De huidige nummer acht van de Premier League huurt Rashford tot het einde van dit seizoen, waarna het de mogelijkheid heeft om hem voor veertig miljoen euro definitief over te nemen. Dit seizoen zal Villa het salaris van Rashford voor 75 procent overnemen, zo weet Fabrizio Romano.

Op Instagram laat Rashford weten erg blij te zijn met de nieuwe stap in zijn carrière. “Ik wil zowel Manchester United als Aston Villa bedanken voor het mogelijk maken van deze huurdeal. Ik was gelukkig dat er meerdere clubs zich hebben gemeld, maar de keuze voor Aston Villa was een makkelijke.”

Rashford stond in de belangstelling van veel Europese topteams. Onder meer FC Barcelona, AC Milan en Borussia Dortmund hoopten op zijn komst, maar zien hun target nu dus naar Villa vertrekken. Amorim ziet het niet zitten in Rashford en deed al twaalf wedstrijden op rij in alle competities geen beroep op hem.

“Ik heb bewondering voor de manier van spelen van Villa dit seizoen, net als voor de ambities van de trainer. Ik wil weer voetballen en heb zin om weer aan de slag te gaan. Ik wens Manchester United het beste voor de rest van dit seizoen”, aldus de zestigvoudig Engels international.

Bij Villa zal Rashford gaan concurreren met onder meer Donyell Malen. De Nederlander kwam deze transferperiode over van Borussia Dortmund. Afgelopen weekend dacht hij tegen Wolverhampton Wanderers (2-0 verlies) zijn eerste doelpunt voor de club te hebben gemaakt, maar deze werd afgekeurd wegens buitenspel in de aanloop.