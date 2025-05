Aston Villa is zeer concreet en voert officiële gesprekken met Feyenoord

Zépiqueno Redmond is nadrukkelijk in beeld bij Aston Villa, zo meldt Fabrizio Romano woensdagochtend. De Engelsen 'leiden de race' en voeren officiële gesprekken over een overstap, zo weet de Italiaanse transfermarktexpert, die schrijft dat ook clubs uit Italië geïnteresseerd zijn in zijn diensten.

Mocht Redmond ervoor kiezen om een avontuur in Birmingham aan te gaan, zal dat Feyenoord weinig opleveren. De slechts achttienjarige Redmond loopt namelijk in juni 2025 uit zijn contract bij de nummer drie van de Eredivisie.

Mede door zijn transfervrije status is Redmond een interessant project voor Villa, dat dit seizoen in de kwartfinales van de Champions League ternauwernood werd uitgeschakeld door finalist Paris Saint-Germain.

Aston Villa heeft dus te maken met concurrentie uit Italië, terwijl ook andere ploegen uit Engeland de situatie van de talentvolle spits in de gaten houden. Toch zouden the Villans de beste papieren hebben voor zijn handtekening.

Volgens Romano wordt Redmond door Villa beschouwd als een spits met een grote potentie. De huidige nummer zes van de Premier League is fel verwikkeld in de strijd om Champions League-deelname, samen met Manchester City, Chelsea, Newcastle United en Nottingham Forest.

Redmond brak dit seizoen door in de hoofdmacht van Feyenoord en kwam in vier Eredivisie-optredens tot 158 speelminuten. Ook op het Champions League-toneel maakte de spits al minuten, bijvoorbeeld tijdens het tweeluik met de andere finalist, Inter. In het uitduel met AC Milan was hij basisspeler.

30 maart kwam Redmond voor het laatst in actie namens Feyenoord, toen hij elf minuten meedeed tegen Go Ahead Eagles (3-2 winst). De laatste twee speelrondes was er geen plekje in de wedstrijdselectie voor hem.