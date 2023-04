Asensio bewijst zijn waarde bij zakelijke overwinning van Real Madrid

Zaterdag, 22 april 2023 om 22:59 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 00:23

Real Madrid heeft zaterdagavond een comfortabele zege geboekt in LaLiga. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti was in eigen huis met 2-0 te sterk voor Celta de Vigo. Marco Asensio en Éder Militão zorgden voor de Madrileense doelpunten. Door de zege komt Real op acht punten van koploper Barcelona, dat wel een wedstrijd minder gespeeld heeft. De Catalanen treden zondagmiddag aan tegen nummer drie Atlético Madrid.

Ancelotti voerde zes wijzigingen door ten opzichte van het gewonnen Champions League-duel met Chelsea (0-2). Onder anderen Luka Modric, Toni Kroos, David Alaba en Rodrygo moesten genoegen nemen met een plek op de bank. Laatstgenoemde was dinsdag nog enorm belangrijk tegen the Blues door de volledige productie voor zijn rekening te nemen.

Real had voor rust in het eigen Estadio Santiago Bernabéu het betere van het spel. De Koninklijke domineerde het balbezit, al leidde dit niet direct tot grote kansen. Het eerste schot op doel was na 42 minuten spelen echter wel direct raak. Dani Ceballos stuurde Vinícius Júnior met een fijne steekpass de diepte in. De Braziliaan hield het overzicht en gaf voor op Asensio, die beheerst binnenschoot: 1-0.

Real wist de marge vervolgens al vroeg in de tweede helft te verdubbelen. Militão torende bij een hoekschop hoog boven zijn tegenstanders uit om overtuigend de 2-0 tegen de touwen te koppen. Benzema was met een uur op de klok dicht bij zijn vijftiende competitietreffer van dit seizoen, maar moest toezien hoe doelman Ivan Villar een sterke reflex in huis had op zijn kopbal. Real had in het restant van het duel weinig te duchten van Celta, dat nog wel een keer gevaarlijk uitbrak via Iago Aspas. De spits omspeelde Thibaut Courtois, die hierna nog wel in de korte hoek redding kon brengen.

