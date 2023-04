AS: Uitgerekend pikante clash met Barcelona kan rentree Memphis inluiden

Dinsdag, 18 april 2023 om 20:56 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:05

Memphis Depay maakt zich op voor zijn rentree bij Atlético Madrid, zo weet de Spaanse sportkrant AS dinsdag te melden. De aanvaller hoopt op een comeback tegen uitgerekend zijn oude werkgever Barcelona, aanstaande zondag in het Spotify Camp Nou. Depay kwam met een spierblessure uit de interlandbreak in maart en miste hierdoor de laatste drie competitiewedstrijden van Atlético.

Zonder Memphis wist Atlético te winnen van achtereenvolgens Real Betis (1-0), Rayo Vallecano (1-2) en Almería (2-1). Tussendoor werd wel met 2-0 verloren van Besiktas in een vriendschappelijke ontmoeting. Trainer Diego Simeone gebruikte de afgelopen weken Antoine Griezmann, Álvaro Morata en Ángel Correa voor de twee aanvallende posities van de Madrileense club. Griezmann lijkt een vaste plaats te hebben, waardoor Memphis normaal gesproken moet concurreren met de andere twee aanvallers van los Colchoneros.

Memphis liep de spierblessure op in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar (3-0 winst) van eind maart. De 29-jarige aanvaller opende nog wel de score, maar moest zich later noodgedwongen laten vervangen vanwege de spierkwetsuur. De blessure kwam op een vervelend moment, daar hij steeds vaker het vertrouwen kreeg van Simeone. Memphis kwam in LaLiga tot drie doelpunten in zeven wedstrijden.

De Oranje-international hervatte vorige week de groepstraining en trainde maandag apart. Simeone liet al weten dat het goed mogelijk is dat Memphis tegen Barcelona terugkeert, al zal dat waarschijnlijk wel als invaller zijn. Hij tekende in januari een contract tot medio 2025 bij Atlético, dat drie miljoen euro overmaakte naar de Catalaanse grootmacht. Memphis verliet Barcelona met veertien doelpunten in 42 duels achter zijn naam. Onder Xavi kwam hij steeds minder vaak aan spelen toe, wat uiteindelijk leidde tot een winterse transfer.