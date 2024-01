AS Roma wint eerste duel onder Daniele De Rossi: Lukaku trefzeker

AS Roma heeft goede zaken gedaan in het eerste duel zonder de ontslagen José Mourinho. In Rome was de ploeg onder leiding van Daniele de Rossi met 2-1 te sterk voor Hellas Verona. Romelu Lukaku en Lorenzo Pellegrini scoorden voor de thuisploeg.

Bijzonderheden:

Na iets minder dan twintig minuten spelen opende Roma, dat met Dean Huijsen in de basis begon, de score. Stephan El Shaarawy dribbelde de zestien binnen, speelde twee tegenstanders uit en legde af op Lukaku, die kon binnenschuiven.

Een paar minuten later verdubbelde Pellegrini de marge. Hij kreeg een hoge bal aangespeeld in het strafschopgebied, legde hem meteen dood op zijn voet, liet hem een keer stuiteren en knalde vervolgens met links raak in de bovenhoek.

In het tweede bedrijf liet Verona zijn tanden zien. Na een uur spelen kregen de bezoekers een penalty toegewezen, maar Milan Duric schoot hard en hoog over. Michael Folorunsho maakte nog wel de aansluitingstreffer, maar het mocht niet baten.

AS Roma - Hellas Verona

19' 1-0 Romelu Lukaku (assist:El Shaarawy)24' 2-0 Lorenzo Pellgrini (assist: El Shaarawy)73' 2-1 Michael Folorunsho (assist: Lorenzo Montipò)