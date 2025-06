AS Roma wil halve Nederlander als vervanger van bijna zeker vertrekkende Angeliño

AS Roma staat op het punt om afscheid te nemen van Angeliño. De Romeinen zijn volop in onderhandeling met Al-Hilal, dat volgens onder meer Gianluca Di Marzio en Fabrizio Romano dicht bij een akkoord is met de Italianen.

Roma wil een bedrag van tussen de 22 en 25 miljoen ontvangen voor de linker wingback, die tot medio 2028 vastligt in Stadio Olimpico. Het laatste bod van Al-Hilal bedraagt 22 miljoen euro, inclusief bonussen.

Zodoende is een akkoord tussen Roma en Al-Hilal aanstaande. Angeliño (28) is nog niet persoonlijk rond met de vermogende Saudi's, maar ook op dat vlak worden er geen problemen verwacht.

De voormalig speler van onder meer NAC Breda en PSV wordt mogelijk opgevolgd door een andere speler met een Eredivisie-verleden: Robin Gosens. De linkspoot, met een verleden bij Vitesse, FC Dordrecht en Heracles Almelo, is volgens journalist Alfredo Pedullà van Football Italia de nummer één keus van nieuwbakken trainer Gian Piero Gasperini.

Een vertrek van Angeliño leek in eerste instantie vrij ver weg. De vleugelverdediger zag Al-Hilal eerst volop gaan voor Theo Hernández, die AC Milan echter niet wil verlaten voor de Saudische topclub. En ook Nuno Tavares, die onlangs door Lazio definitief werd overgenomen van Arsenal, zei 'nee'.

Angeliño heeft wel oren naar een overstap naar de Saudi Pro League en daarmee lijkt er een einde te komen aan zijn verblijf bij Roma, waar hij sinds afgelopen zomer definitief onder contract kwam te staan na een initiële huurdeal met RB Leipzig.

Gosens (30) was afgelopen seizoen een van de uitblinkers bij Fiorentina, dat mede dankzij hem de halve finale haalde van de Conference League. Gosens, Duits international met een Nederlandse vader, ligt tot medio 2028 vast in Florence.